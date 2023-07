Niemcy wystawiają mandaty za Mapy Google. Tak jakby

Google Maps przyczyniło się do masowego wystawiania mandatów w Monachium. Ofiarą nawigacji pada nawet 350 kierowców w ciągu jednego tygodnia.

W dzisiejszych czasach podczas podróży większość kierowców, aby znaleźć trasę do wybranego miejsca docelowego, korzysta z nawigacji w telefonie. Czasy papierowych map mamy już raczej za sobą. Szczególnie, że cyfryzacja, przynajmniej w teorii, umożliwia też uzyskanie informacji bardziej aktualnych, uwzględniających warunki drogowe niemal w czasie rzeczywistym.

Wiemy jednak także, że Mapy Google czasem potrafią wprowadzić w błąd, a niniejszym przekonują się o tym kierowcy podróżujący po Monachium. Właśnie wskutek pewnego błędu w nawigacji, jak ocenia lokalna policja, w czerwcu br. tygodniowo wystawiano ponad 350 mandatów.

Google Maps błędnie nauczyły się ordynacji ruchu

Chodzi o ulicę, które ciągnie się wzdłuż placu targowego Viktualienmarkt, od sklepu Schrannenhalle do Marienplatz, gdzie obowiązuje ruch ograniczony. Poruszanie się po niej dozwolone jest jedynie dla autobusów, taksówek, radiowozów i rowerzystów. Zakaz wjazdu dotyczy natomiast samochodów prywatnych, motorowerów a nawet e-skuterów.

Nieoczekiwanie z jakiegoś powodu Mapy Google zaczęły prowadzić wszystkich kierowców przez zakazany Viktualienmarkt. Efekt to wysyp mandatów. Nieszczególnie wysokich, gdyż na kwotę 50 euro (ok. 223 zł), ale jednak. Jak podaje policja, zaskoczeni tym faktem mają być zwłaszcza turyści, ale, co podkreślają funkcjonariusze, nieznajomość prawa nie uprawnia do jego pomijania.

Co ciekawe, policja ma również teorię, dlaczego tak się stało. A powód jest prozaiczny. Algorytmy Google Maps wyznaczają trasy również na podstawie ruchu w danym miejscu, a takowy w pełni legalnie generują setki rowerzystów i taksówkarzy, jak zauważono. Aplikacja nie bierze już bowiem poprawki na to, jakim pojazdem i w jakiej roli porusza się dany użytkownik.

