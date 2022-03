Wiadomości Google pokażą reakcje z iPhone'ów jako emotikony

Google zapowiedział wprowadzenie kilku nowości do swojej aplikacji służącej do obsługi wiadomości tekstowych. Użytkownikom Wiadomości (Google Messages) będzie łatwiej się teraz porozumieć z posiadaczami iPhone'ów, w tym odczytać ich reakcje w formie emotikon.

Google aktualizuje Wiadomości (Google Messages), czyli swoją aplikację do przesyłania wiadomości. Narzędzie to obsługuje między innymi nowy standard RCS, czyli wiadomości tekstowe wzbogacone na przykład o elementy multimedialne. Przed standardem tym jednak broni się firma Apple, która w iPhone'ach i innym swoim sprzęcie stosuje własne rozwiązanie. To sprawia, że wiadomości wysyłane na przykład z iPhone'a inaczej wyglądają na urządzeniu z Androidem. Teraz ma być lepiej.

Zobacz: Google Play Store blokuje Rosjan, ale zostawia furtki

Zobacz: Mapy Google idą na pomoc Ukrainie. Uprzykrzą życie wrogowi

Reakcje jako emotikony i filmy w lepszej jakości

Wiadomości Google będą teraz mogły pokazywać reakcje wysyłane z iPhone'ów jako emotikony, identycznie jak wtedy, gdy są wysyłane z urządzenia z Androidem. Na początek funkcja ta ma działać na urządzeniach z angielską wersją językową.

Kolejna zmiana, ułatwiająca kontakty "androidowców" z "iphone'owcami" to udostępnianie w rozmowie filmów jako linków do Zdjęć Google. Dzięki temu posiadacze iPhone'ów będą mogli obejrzeć ten film w oryginalnej jakości, zamiast rozmytego bałaganu, który trafia do nich za pośrednictwem wiadomości MMS.

Google nie traci więc czasu, by przekonać firmę Apple do stosowania standardu RCS, ale wymyśla rozwiązania, które to zniwelują. Z jakim skutkiem? Wkrótce sami będziecie się mogli przekonać.

Większy porządek w wiadomościach

Kolejna nowość w aplikacji Google Messages to tzw. zorganizowana skrzynka odbiorcza, która automatycznie sortuje wiadomości na osobiste i firmowe (oraz umieszcza na odpowiednich kartach). Z kolei w przypadku wiadomości z hasłami można je ustawić tak, żeby były automatycznie usuwane po 24 godzinach. Ta funkcja była najpierw uruchomiona w Indiach, a teraz ląduje w USA.

Inne nowości

Wiadomości Google przypomną delikatnym "szturchnięciem" o odpowiedziach na wiadomości, które mogliśmy przegapić. Na początek skorzystają z tego angielskojęzyczni użytkownicy aplikacji. Z kolei jeśli ustawimy w kontaktach datę czyichś urodzin, otrzymamy powiadomienie o tym wyjątkowym dniu po otwarciu Wiadomości lub przejściu do rozmowy z tą osobą.

Powyższe nowości powinny trafić do użytkowników aplikacji Google Messages w ciągu najbliższych tygodni.

Zobacz: Ukraina sięga po niecodzienną broń. Zamęczą wroga smartfonami

Zobacz: Opera na Androida pozwala wysyłać i odbierać wszystkie kryptowaluty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google