Google Play Store blokuje Rosjan, ale zostawia furtki

Google wprowadza kolejne ograniczenia dostępności swoich usług w Rosji. Użytkownicy Sklepu Google Play z tego kraju wkrótce stracą możliwość zakupu aplikacji, gier czy subskrypcji.

Google poinformowało programistów Androida o kolejnych ograniczeniach dostępności swoich usług w Rosji – użytkownicy Google Play Store w tym kraju zostaną pozbawienie możliwości zakupu płatnych treści w Sklepie, w tym gier i aplikacji.

Ta decyzja nierozerwalnie wiąże się z wcześniej ogłoszonym i wprowadzonym przez Google odcięciem Rosjan od płatności Google Pay. Swoje sankcje nałożyli też międzynarodowi operatorzy kart płatniczych Visa i Mastercard, a także PayPal. Wszystkie te działania to odpowiedź na zbrojną inwazję na Ukrainę. Chociaż w Sklepie teoretycznie możliwe są także inne formy płatności, uwzględniające lokalną specyfikę, w tym doliczenie do rachunku operatora telefonu, to z zapowiedzi Google wynika, że zablokowane zostaną wszystkie.

Rosjanie nie będą więc mogli kupować gier i aplikacji, dokonywać płatności za usługi subskrypcyjne w Sklepie Play (np. za aplikacje z wersją premium dystrybuowaną w takiej formie) ani kupować treści wewnątrz aplikacji (np. dodatków w grach).

Subskrypcje będą obowiązywać do końca bieżącego okresu rozliczeniowego i zostaną anulowane z powodu braku płatności. Jednocześnie Google zostawiło pewną furtkę – twórcy aplikacji mogą się zdecydować na odroczenie wznowienia usługi. W takim wariancie użytkownik wciąż będzie mógł korzystać z płatnych treści, ale należność nie będzie w tym czasie od niego pobierana. Odnowienie zawieszonej subskrypcji nastąpi w późniejszym, określonym okresie, najpóźniej za rok.

Google nie zdecydowało się jeszcze na pozbawienie Rosjan całkowitego dostępu do zasobów Sklepu, więc wciąż będą mogli oni instalować bezpłatne aplikacje. Również wcześniej opłacone zakupy będą w pełni dostępne. Deweloperzy mogą też dalej zamieszczać swoje nowe aplikacje w rosyjskiej wersji Play Store.

Google sugeruje deweloperom, by w określonych przypadkach udostępnili aplikacje za darmo lub zrezygnowali z subskrypcji. Dotyczy to jednak produktów o kluczowym znaczeniu dla użytkownika – dostarczających informacji (z czym w Rosji jest problem) lub też istotnych ze względów bezpieczeństwa.

