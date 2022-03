TikTok zablokował usługi w Rosji i oznacza Z-propagandę

Chińczycy postrzegani są jako cisi sojusznicy Rosji po jej ataku na Ukrainę – najprawdopodobniej to Państwo Środka będzie dostarczać technologie i produkty wycofane przez firmy z Zachodu. Jednak działania putinowskiej wierchuszki wymusiły reakcje nawet na pozornie niezaangażowanym, chińskim TikToku.

Wczoraj TikTok ogłosił ograniczenie dostępności dwóch ważnych usług w Rosji, co praktycznie uniemożliwia działalność rosyjskim tiktokerom.

Wbrew nadziejom, TikTok nie przyłącza się jednak do protestów przeciwko inwazji na Ukrainę – chodzi tylko o wymogi nowego, wprowadzonego w Rosji „prawa o fake newsach”. Pod tym mylącym określeniem kryje się prewencyjna cenzura, która m.in. zakazuje używać określenia „wojna na Ukrainie”, zamiast tego zmusza do stosowania oficjalnego, eufemistycznego terminu „operacja wojskowa”.

Na skutek wprowadzenia nowego prawa TikTok zablokował użytkownikom w Rosji możliwość prowadzenia livestreamów i dodawania nowych filmów. Chińska platforma wstrzymała te usługi, zamierzając w tym czasie ocenić skutki prawne nowej ustawy.

– napisał TikTok w oświadczeniu na Twitterze.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.