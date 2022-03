Wojna na Ukrainie. Visa i Mastercard ograniczają obecność w Rosji

Visa i Mastercard ograniczają obecność w Rosji. Ich sankcje nie zabolą jednak Rosji tak jak miały.

Pod koniec lutego Rosja rozpoczęła swoją operację specjalną na Ukrainie. Większość świata jednak wprost nazywa to inwazją. Wiele europejskich i amerykańskich firm z sektora technologicznego wycofało się z Rosji. Teraz operatorzy kart Visa i Mastercard ograniczyli swoją obecność w tym kraju.

Mastercard wydał długie i bardzo emocjonalne oświadczenie, w którym uzasadnił swoją decyzją niedopuszczalnym atakiem na inne państwo. Visa ograniczyła się do suchego komunikatu. Mastercard ogłosił, że jego karty w ogóle nie będą działały w Rosji, ale więcej szczegółów podała Visa.

Okazuje się, że w Rosji nie zadziałają karty wydane w innych krajach, w za granicą nie zadziałają karty wydane w Rosji. Na terenie Federacji Rosyjskiej dalej będą działać jednak karty wydane w Rosji. Visa obiecała co prawda załatanie tej luki, ale to może wcale nie być możliwe.

Visa i Mastercard to nie wszystko, Rosja przygotowana na sankcje

Wszystkie transakcje w Rosji są bowiem procesowane przez specjalny system krajowy, który jest niezależny od Visy i Mastercarda. Rosjan uspokoił już ich bank centralny. Karty wydane przez tych operatorów będą zatem działały w transakcjach krajowych do końca daty ważności.

Rosjanie zresztą już od dawna byli na to gotowi. Ponad połowa mieszkańców kraju ma karty Mir, które stworzono właśnie do użytku wewnętrznego. Wewnątrz Rosji co prawda Visa i Mastercard odpowiadały za około 3/4 transakcji, ale dalej istnieje alternatywa. Rosyjski Sberbank ogłosił, że postara się nawiązać współpracę z chińskim Union Pay, by Mir działał także w transakcjach zagranicznych.

