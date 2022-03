Opera na Androida pozwala wysyłać i odbierać wszystkie kryptowaluty

Protokół FIO zapewnia użytkownikom Opery łatwe wysyłanie i odbieranie kryptowalut w portfelu przeglądarki. Możliwe jest to dzięki użyciu czytelnych i nieskomplikowanych identyfikatorów portfela FIO. Użytkownicy Opery na Androida mogą też bezpłatnie zarejestrować swój identyfikator z końcówką @opera. Opera zapewnia także bezpośredni i bezproblemowy dostęp do stron i aplikacji Web3.

Uproszczenie interakcji z Internetem Web3, a tym samym ułatwienie stawiania pierwszych kroków milionom użytkowników, jest częścią naszej misji. Dzięki integracji z FIO umożliwiamy bezpieczne przeprowadzanie transakcji za pomocą łatwych do zapamiętania identyfikatorów. To dopiero początek naszej pracy we wszechświecie sieci nowej generacji.