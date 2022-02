Opera wyrzuca adresy internetowe. Zamiast nich można użyć… emotikon

Po co wklepywać tekstowy adres internetowy, skoro można wykorzystać do tego samego emotikony? Właśnie taki sposób nawigowania w sieci proponują twórcy przeglądarki Opera.

Użytkownicy Opery mogą teraz uzyskiwać dostęp do adresów internetowych opartych wyłącznie na emotikonach i rejestrować indywidualne ciągi emoji jako swoje osobiste domeny. Będą mogli poruszać się po sieci, wpisując w pasku adresu URL ciąg emotikonów zamiast liter i słów. Z nowych możliwości skorzystają użytkownicy Windows, Linuksa, Maca, Androida i iOS0a. To efekt współpracy z firmą Yat.

Minęło prawie 30 lat od publicznego udostępnienia sieci WWW, a w przestrzeni linków internetowych nie było żadnej innowacji – w adresach URL nadal umieszcza się .com i inne nieprzyjemne dla oka znaki. Dzięki integracji z Yat użytkownicy Opery mogą zrezygnować z .com, a nawet ze słowa w linkach i używać emotikonów. To łatwiejsza i przyjemniejsza forma komunikacji