Ukraina sięga po niecodzienną broń. Zamęczą wroga smartfonami

Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy robi to dobrze. Obywatele mają możliwość bezpiecznego informowania o ruchach wojsk lub sprzętu wroga w aplikacji, z której korzystają na co dzień.

Boty to genialne rozwiązanie, gdy trzeba szybko załatwić prostą sprawę. Ich zastosowanie nie ogranicza się do rozwiązywania problemów obsługi klienta. Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy zaprzęgło bota do zbierania wywiadu.

Bot + Telegram = informacje dla wojska

Resort ukraińskiego rządu odpowiedzialny za usługi cyfrowe uruchomił bota o nazwie єВорог, czyli eWróg. Bot działa w Telegramie – komunikatorze z szyfrowanymi rozmowami, który cieszy się ogromną popularnością wśród osób piszących cyrylicą (a także w naszej redakcji). Botowi można podać informacje o tym, jak i gdzie przemieszczają się rosyjskie jednostki, jakie mają wyposażenie, czy są liczne, dodać zdjęcia i tak dalej. Informacje te błyskawicznie trafią do ukraińskich Sił Zbrojnych, które będą mogły przygotować stosowną odpowiedź, wysłać tam Bayraktar albo rzucić słoik z ogórkami.

Oczywiście resort zadbał o to, by informacje te nie były dostępne dla wroga i by Rosjanie nie mogli i tu siać dezinformacji. Wykorzystał do tego system Дія (Diia, czyli Akcja) – odpowiednik naszego systemu ePUAP. Z botem można się połączyć tylko po cyfrowym potwierdzeniu tożsamości, co w tym przypadku jest tożsame z obywatelstwem ukraińskim.

Moim zdaniem to genialne wykorzystanie popularnej aplikacji, nowoczesnych zabezpieczeń i informacji obywatelskich. Nikt nie wynajdował koła na nowo. Szanuję wykorzystanie istniejących już frameworków rządowych i prywatnych do zadań, które kilka dni wcześniej jeszcze nie istniały.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji Ukrainy