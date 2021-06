Google Play: Za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 140 złotych!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można w sumie niemal 140 zł. Zebraliśmy gry i aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Pilot Brothers 2

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Pilot Brothers to gra przygodowa z nutką kryminału i absurdu. Trzeba tu rozwiązać zagadkę porwanego kota Arszenika, zaczynając od rekonstrukcji twarzy porywacza. By to zrobić, trzeba rozwiązać zagadki na 9 coraz trudniejszych poziomach, a także wygrać w licznych, szybkich mini-grach zręcznościowych. Podczas gry trzeba prowadzić dwóch właścicieli kota – braci Pilot.

Milky launcher Pro

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Milky Launcher Pro to estetyczny, prosty launcher dla telefonów z Androidem 5.0 i nowszymi. Nie ma tu reklam, jest za to 15 stylów kolorystycznych do wyboru i sporo fontów. Wygląd aplikacji także można zmienić, dobierając dla nich responsywne ikony oraz wygodny rozmiar siatki. Co ciekawe, widżet wyszukiwarki nie jest ograniczony do Google. Można tu podłączyć dowolną aplikację z wyszukiwarką, łącznie ze Spotify. Podobnie jak na wielu innych launcherach, tu również jest ekran poświęcony najnowszym wiadomościom.

Star Launcher Prime

Normalna cena: 34,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Star Launcher Prime to sprytny launcher dla telefonów z Androidem, który pokazuje powiadomienia na ikonach aplikacji bez żadnych dodatkowych wtyczek. Dodatkowo launcher pozwala ukrywać aplikacje, zmieniać ich ikony i dopasować siatkę z listą aplikacji. W ustawieniach można włączyć też kilka gestów, przyspieszających pracę z telefonem. Ciekawostką jest specjalny kalendarz, który można umieścić na ekranie głównym. Ponadto, podobnie jak w opisanym wyżej Milky Launcherze, można tu zmienić dostawcę wyszukiwania w widżecie na ekranie głównym. Nie zabrakło ekranu prezentującego najnowsze wiadomości i kilku skórek do wyboru.

Knots 3D

Normalna cena: 27,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Knots 3D to dobra aplikacja, ucząca węzłów z użyciem wizualizacji 3D. Mogą z niej skorzystać żeglarze, alpiniści, turyści-amatorzy i wszyscy inni, zainteresowani sztuką wiązania lin na wiele sposobów i do różnych rzeczy. Z doświadczenia wiem, że ta sztuka potrafi przydać się w najmniej oczekiwanych sytuacjach w życiu. Interfejs aplikacji i opisy węzłów zostały przetłumaczone na język polski. Są tu nazwy „branżowe” węzłów i sporo nazw potocznych. W sumie są tu instrukcje, jak zawiązać liny na 152 sposoby.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV to pasjans połączony z budowaniem i dekorowaniem wieżowca. Układając pasjansa, gracz zbiera postacie, meble i elementy dekoracyjne, by stworzyć unikatowe pomieszczenia na kolejnych piętrach budynku. W ten sposób można stworzyć wyjątkową scenerię, ale nie rezygnować z zabawy kartami. Gra jest przy tym spokojna i atrakcyjna wizualnie.

Cytus II

Normalna cena: 8,89 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Cytus II to druga część bardzo interesującej gry muzycznej, utrzymanej w estetyce anime i cyberpunkowych klimatach. Ludzie znaleźli sposób, by synchronizować „real” z internetem a w Sieci żyje DJ-legenda, którego muzyka porywa tłumy. Rozgrywka odbywa się w rytm ponad 100 utworów, skomponowanych w Azji, Europie i USA. Gracze konkurują na ponad 300 listach przebojów, więc nawet początkujący znajdą tu coś dla siebie.

BabyBook Journal - Baby Tracker & Newborn Diary

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo możesz ją pobrać z Google Play

BabyBook Journal to zaawansowany dziennik dla świeżo upieczonych rodziców. Można w nim uzupełniać aktywność i nastroje noworodka, pory karmienia, przewijania, szczepienia i wszystkie istotne dla zdrowia aspekty życia dziecka. Te dane mogą się przydać przy rozpoznawaniu schematów zachowań, a także mogą pomóc przy diagnozowaniu chorób bobasa. Aplikacja ma formę kalendarza, w którym można uzupełniać istotne dane. Ponadto może eksportować dane do innych programów w formacie CSV.

