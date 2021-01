Google Messages przestanie działać na pewnych telefonach z Androidem

W kwietniu 2021 roku aplikacja Google Messages, czyli Wiadomości, przestanie działać na niektórych telefonach z Androidem. Będzie można jej używać tylko na certyfikowanych urządzeniach.

Google Messages jest preinstalowana na wielu telefonach, czasem użytkownicy nawet nie wiedzą, że jej używają. Ogromna większość z nas nie ma powodu, by szukać innej aplikacji do SMS-ów i wiadomości RCS, bo produkt Google robi wszystko co trzeba. Jednak z końcem marca trzeba będzie się rozejrzeć za czymś innym.

W kodzie aplikacji Google Messages w wersji 7.2.203 znalazł się komunikat:

On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.

Ten fragment wprost nam mówi, że aplikacja zostanie wyłączona na urządzeniach z Androidem, które nie mają certyfikatu zgodności z usługami Google. Powody mogą być różne. Niektóre urządzenia z Androidem tego procesu nie przechodzą z różnych przyczyn. Są też producenci, którzy w ogóle sobie tym nie zawracają głowy. Brak certyfikatu nie zabiera nikomu prawa do korzystania z Androida, który jest przecież otwartoźródłowy i ogólnodostępny.

Z założenia usług Google nie powinno być na takich urządzeniach. To nie przeszkadza producentom i użytkownikom kombinować na własną rękę. Google wprowadził dodatkowe zabezpieczenia przeciwko temu, ale z Google Messages i tak działa. To jedna z nielicznych aplikacji, które można po prostu zainstalować bez logowania na konto Google. W konsekwencji można ją zainstalować nawet na nowych telefonach Huawei.

Stąd decyzja Google o wprowadzeniu kolejnego zabezpieczenia. Wiąże się ona także z planowanym wprowadzeniem szyfrowania end-to-end komunikacji RCS. Gogole nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa na urządzeniach, których wcześniej nie sprawdzi.

Szczęśliwie przytłaczająca większość urządzeń z Androidem przeszła kontrolę Google'a i można na nich używać aplikacji Wiadomości bez obaw.

