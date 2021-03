Google Meet za darmo dłużej o trzy miesiące

Google znowu przedłuża możliwość darmowego korzystania z wideokomunikatora Meet bez ograniczeń. Mająca się skończyć dziś (31 marca) promocja potrwa do końca czerwca tego roku.

Minął już prawie rok, odkąd gigant z Mountain View udostępnił bezpłatnie nieograniczone rozmowy w aplikacji Google Meet. Normalnie darmowa wersja tego komunikatora ma istotne ograniczenie - połączenie może trwać co najwyżej 30 minut. To ograniczenie obecnie nie obowiązuje (a w zasadzie obowiązuje inne - 24 godziny), natomiast promocja z tym związana znowu została przedłużona, tym razem do 30 czerwca 2021 roku.

Zobacz: Google Maps znajdzie trasę z niskim spalaniem i wskaże drogę w galerii handlowej

Zobacz: Google będzie robić własne czipy SoC. Wszyscy z nich skorzystamy

Założeniem, które przyświecało firmie Google, było udostępnienie komunikatora, który miał pomóc podczas okresu kwarantanny spowodowanej pandemią Covid-19. Korzystały z tego zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Ponieważ jednak końca pandemii nie widać, promocja została przedłużona najpierw do końca marca tego roku, a teraz do końca czerwca. Dzięki niej można korzystać z wszystkich możliwości wideokomunikatora, które normalnie były dostępne tylko w edycji premium.

W okresie, gdy Meet jest darmowe, można urządzać wideokonferencje nawet dla 250 osób, a także streamy ze 100 tysiącami obserwujących. Wszystkie spotkania online można nagrywać i zapisywać na Dysku Google.

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 46

Zobacz: Jest już nowy mObywatel. Co się zmieniło?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Google