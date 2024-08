Apple Inteligence zmierza do Europy. Ale nie na iPhonie

Apple Intelligence to rozwiązanie, na które czekają użytkownicy iPhone'ów. Niestety, póki co ta innowacja nie jest dostępna w Europie. Amerykański gigant pracuje nad wprowadzeniem tej technologii na Stary Kontynent, ale na razie nie ma konkretnych informacji na ten temat.

Pomimo braku Apple Intelligence, iOS 18 oferuje szereg innych nowości, które mogą przekonać do zakupu nowego iPhone'a 16. System operacyjny wprowadza szereg ulepszeń, które nie są związane z generatywną sztuczną inteligencją, ale mimo to mogą być ekscytujące dla użytkowników. A że nowości najlepiej będą działać na najnowszym sprzęcie firmy z Cupertino, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. iPhone 16 przyniesie wszak ulepszenia sprzętowe w porównaniu z ubiegłorocznymi iPhone'ami, o tych starszych nie wspominając.

Apple Intelligence na Macu

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać funkcji Apple Intelligence, jest dobra wiadomość. Rozwiązanie to może pojawić się na komputerach Mac z systemem macOS 15.1 Sequoia. Chociaż Apple nie rozgłasza tego szeroko, opisy do iOS 18.1 i macOS 15.1 sugerują, że Apple Intelligence będzie dostępne na Macach z procesorem M1 i nowszymi, również w Europie.

iOS 18.1: Usługa Apple Intelligence jest dostępna na iPhone'ach 15 Pro i 15 Pro Max. Funkcja Apple Intelligence nie jest obecnie dostępna w UE ani Chinach. System macOS 15.1: Funkcja Apple Intelligence jest dostępna na komputerach Mac z układem M1 i nowszych. Usługa Apple Intelligence nie jest obecnie dostępna w Chinach.

Wyzwania i przyszłość

Powodem, dla którego Apple Intelligence nie jest dostępne na iPhone'ach i iPadach w Unii Europejskiej, mogą być regulacje prawne, takie jak Akt o rynkach cyfrowych (DMA, Digital Markets Act). Przepisy tam zawarte zmusiły firmę Apple do wprowadzenia alternatywnych sklepów z aplikacjami dla iPhone'ów i iPadów, jednak nie dotyczy to Maców. Prawdopodobnie to również z powodu DMA Apple nie może tak szybko wprowadzić Apple Intelligence na urządzenia mobilne w Europie.

Czekając na Apple Intelligence

Chociaż możliwość korzystania z Apple Intelligence na Macu jest kusząca, wielu użytkowników woli poczekać na oficjalną wersję, niż testować bety systemu macOS. Takie oprogramowanie może być niestabilne, natomiast funkcje składające się na Apple Intelligence będą wprowadzane etapami. To wszystko sprawia, że cierpliwość może być najlepszą strategią.

Wiele wskazuje na to, że Apple Intelligence będzie rewolucją w korzystaniu z urządzeń amerykańskiego giganta. Bez względu na to, czy użytkownik skorzysta z tego na Macu, czy na iPhonie lub iPadzie. Jednak w Europie trzeba będzie trochę poczekać. iPhone 16 z iOS 18 przyniesie wiele nowości, które mogą uczynić ten czas oczekiwania bardziej znośnym.

