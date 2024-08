Apple może stracić 20 miliardów. Wszystko przez Google

Apple i Google to giganci technologiczni, których nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Czy na skutek ostatnich wydarzeń ich współpraca przetrwa?

Od jakiegoś czasu firmy mocno ze sobą współpracują. Na podstawie umowy między gigantami Google jest domyślną wyszukiwarką internetową w telefonach produkowanych przez Apple. Za taki stan rzeczy właściciel Google, firma Alphabet, płaci Apple aż 20 miliardów dolarów rocznie. Umowa może jednak długo nie przetrwać. Wszystko przez ostatnie orzeczenie amerykańskiego sądu, który uznał, że współpraca gigantów prowadzi do nielegalnego monopolu. Według wyliczeń Morgan Stanley, po tym orzeczeniu sądu, Google może zostać zmuszone do wypowiedzenia intratnego kontraktu. Oznaczałoby to stratę od 4% do 6% rocznych przychodów Apple.

Według orzeczenia sądu, Google nie może dłużej być domyślną wyszukiwarką w urządzeniach Apple. Zamiast ustawiania domyślnego, telefony iPhone powinny dawać użytkownikowi wybór spośród przynajmniej kilku opcji.

- twierdzi analityk firmy Evercore ISI.

Wyrok mówi jasno, że jeśli firma ma dominującą pozycję na rynku, powinna unikać umów na wyłączność, które nie dają klientowi możliwości wyboru.

- dodaje profesor prawa z Uniwersytetu Pensylwanii, Herbert Hovenkamp.

Obecna umowa między firmami obowiązuje do września 2026 roku. Według ekspertów Google może zdecydować się na jej kontynuację poprzez złożenie apelacji od wyroku sądu, tym samym przeciągając postępowanie do czasu wygaśnięcia kontraktu. Pewne jest natomiast, że na dłuższą metę Apple będzie musiało zaoferować użytkownikom iPhone'ów inne rozwiązanie. Eksperci przewidują, że zaistniała sytuacja zmusi firmę do jeszcze mocniejszego zainteresowania się sztuczną inteligencją i rozwoju własnej opcji wyszukiwania właśnie przez AI.

Apple może odczuć finansowe konsekwencje tego wyroku, zwłaszcza przy tak dużej umowie z Google. Jednocześnie daje to firmie ważny impuls do rozwoju własnych narzędzi.

- twierdzi analityk Emarketer Gadjo Sevilla.

Źródło zdjęć: Alex PakhoMovie / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com