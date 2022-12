Apple nie chce RCS-a. Przyjęcie go zadowoliłoby Unię Europejską

Firma Apple nie rozważa obecnie przyjęcia standardu RCS (Rich Communication Services), który uznawany jest za następcę SMS-ów. Aplikacja iMessage zyskałaby w taki sposób interoperacyjność wymaganą przez nowe prawo w Unii Europejskiej.

Rok temu Parlament Europejski zatwierdził akt o rynkach cyfrowych. Zawarte w nim przepisy prawne zawierają szereg nowych wymagań dla firm takich jak Apple. Dotyczą one między innymi obsługi sklepów z aplikacjami innych firm w iPhone'ach czy interoperacyjność usługi iMessage. Unijne regulacje określają, że tego typu aplikacje będą musiały otworzyć się i współpracować z mniejszymi platformami komunikacyjnymi.

Zobacz: Piekło zamarzło. Apple zdejmie użytkownikom kaganiec

Zobacz: Apple nie musi się spieszyć. USB-C może być dopiero w iPhonie 17

Z najnowszego raportu agencji Bloomberg wynika, że Apple planuje uruchomić wsparcie dla zewnętrznych sklepów z aplikacjami dla iPhone'ów w iOS 17 w przyszłym roku, gigant z Cupertino nie zdecydował jednak jeszcze, czy i w jaki sposób zastosuje się do unijnych wymagań dotyczących przesyłania wiadomości. Jedną z możliwości byłoby przyjęcie przez producenta iPhone'ów standardu RCS, obsługiwanego przez smartfony z Androidem. Apple jednak obecnie nie rozważa takiej możliwości:

[Apple] nie podjął jednak decyzji, w jaki sposób może otworzyć iMessage i jego aplikację Wiadomości dla usług stron trzecich – kolejny wymóg ustawy o rynkach cyfrowych. Inżynierowie uważają, że taka zmiana może zaszkodzić szyfrowaniu end-to-end i innym funkcjom prywatności oferowanym przez iMessage. Firma nie rozważa obecnie integracji RCS lub bogatych usług komunikacyjnych, protokołu przesyłania wiadomości, do którego przyjęcia Google i inni naciskają na Apple'a.

Jeśli Apple nie zastosuje się do aktu o rynkach cyfrowych, Unia Europejska może nałożyć na tę firmę karę grzywny w wysokości nawet 20% jej rocznych globalnych przychodów (jeśli dojdzie do wielokrotnego naruszenia prawa). Jednak gigant ma czas do 2024 roku na pełne dostosowanie się do nowych unijnych regulacji prawnych.

Zobacz: YouTube wzywa na dywanik. Posypią się kary

Zobacz: Łap promocje z nową wersją aplikacji PanParagon

Ankieta Czy uważasz, że Apple powinien przyjąć standard RCS do przesyłania wiadomości? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg, 9To5Mac