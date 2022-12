Piekło zamarzło. Apple zdejmie użytkownikom kaganiec

Apple szykuje się na zmiany wymuszone przez Unię Europejską. Wkrótce na iOS pojawią się niezależne sklepy z aplikacjami.

System operacyjne Apple od zawsze były zamknięte. Firma z Cupertino nie poszła śladem Androida, co miało przełożyć się na większe bezpieczeństwo użytkowników. Jednak Unia Europejska wymusza na nadgryzionym jabłku zmiany, przez które instalowanie aplikacji z zewnętrznych źródeł stanie się możliwe.

Apple szykuje drastyczną zmianę

Według serwisu Bloomberg Apple powoli szykuje się na zmianę, która pozwoliłaby na instalowanie na iOS oraz iPadOS aplikacji z zewnętrznych źródeł, w tym innych sklepów mobilnych. Pracownicy firmy z Cupertino mają już kłaść pod to podwaliny.

Na ten moment otwartym pozostaje pytanie, czy taka funkcja pojawi się we wszystkich urządzeniach Apple, czy tylko tych dostępnych na terenie UE. Bardziej logiczna wydaje się druga opcja, ale z drugiej strony wymagałoby to tworzenia dwóch osobnych wersji oprogramowania.

Taka zmiana wymuszona jest europejską ustawą o rynkach cyfrowych (DMA). Nowe prawo nie pozwala tzw. gatekeeperom, czyli firmom kontrolującym popularne platformy, udostępniać klientom tylko własnych kanałów dystrybucji i systemów płatności. Dotyczy to między innymi Apple, Google, ale też Microsoftu. Co ważne, przepisy wchodzą w życie dopiero w 2024 roku. Do tego czasu wszyscy giganci muszą się do nich dostosować.

