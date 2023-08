Android 14 dla OnePlus. Nadchodzi OxygenOS 14

OnePlus zapowiada zbliżającą się premierę nowej wersji własnego systemu OxygenOS 14, bazującego na Androidzie 14. Szczególną funkcją ma być Trinity Engine.

OnePlus ogłosił dziś, że najnowsza wersja systemu marki – OxygenOS 14, zadebiutuje na świecie 25 września 2023 roku. OxygenOS 14 będzie jednym z pierwszych systemów operacyjnych opartych na Androidzie 14. Producent obiecuje szereg funkcji, które zapewnią użytkownikom lepsze wrażenia podczas używania telefonu.

Tajną bronią jest Trinity Engine

OnePlus przechwala się, że dzięki systemowi OxygenOS 14 obsługa jego smartfonów będzie jeszcze szybsza i bardziej intuicyjna niż do tej pory. Zapewnią to nie tylko nowości wprowadzone do Androida przez Google, ale także dodatki OnePlus.

Jednym z nich jest OxygenOS 14 zupełnie nowa platforma – Trinity Engine.

Dzięki synergii osiągniętej pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem Trinity Engine pozwala uwolnić pełen potencjał urządzeń OnePlus. A wszystko to, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez branżę w dążeniu do osiągania jak najlepszej żywotności baterii i wielozadaniowości, ale także szybkości i płynności działania

Cóż to oznacza w praktyce? Trinity Engine korzysta z sześciu nowych rozwiązań firmy, takich jak:

CPU Vitalization,

RAM Vitalization,

ROM Vitalization,

HyperBoost,

HyperTouch,

HyperRendering.

Choć szczegóły ich działania nie są jeszcze znane, OnePlus przekonuje, że funkcje Trinity Engine gwarantują szybkie i płynne działanie w sytuacjach wymagających od sprzętu wielozadaniowości. Zapewnią też dłuższy czas pracy i zwiększą komfort w trakcie intensywnego grania w gry mobilne. Przyspiesza działanie procesora, pamięci RAM i wewnętrznej.

Z innych nowości należy się spodziewać m.in. nowych opcji dostosowania ekranu blokady, stylu Material You dla większej liczby aplikacji OnePlusa, nowych motywów OnePlus, nowych opcji ustawień szuflady aplikacji, nowego silnika tapet na żywo na ekranie blokady, funkcji przydzielania częściowego dostępu do zdjęć i filmów, nowej nawigacji gestami, konfigurowalnego menu udostępniania, a także wyboru osobnego języka dla poszczególnych aplikacji.

Jakie smartfony dostaną OxygenOS 14?

OnePlus nie podał oficjalnej listy telefonów, które otrzymają aktualizację, ale z przecieków wynika, że będą to modele z kilku generacji, nie tylko te najnowsze:

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R/5G

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 3 Lite

Cześć z tych telefonów uczestniczy już w programach beta OxygenOS 14. Nie jest niestety znany harmonogram aktualizacji – na to trzeba zaczekać do premiery OxygenOS 14.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: OnePlus, wł.