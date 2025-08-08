Tech

Infinix kokietuje graczy. GT 30 5G+ jak budżetowy Redmagic

Smartfony dla graczy na ogół kosztują krocie, ale Infinix po raz kolejny stara się zwrócić uwagę mniej zasobnych fanów mobilnego gamingu. Zadebiutował Infinix GT 30 5G+.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:25
Zaprezentowany dzisiaj Infinix GT 30 5G+ to kolejny już model z tej serii – w maju firma pokazała przystępny cenowo telefon Infinix GT 30 Pro. Teraz pokazała jeszcze tańsze urządzenie, ale wciąż warte uwagi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przystało na telefon dla graczy, Infinix GT 30 5G+ wyróżnia się efektownym designem Cyber Mecha z białymi, konfigurowalnymi diodami LED na tylnej obudowie oraz pojemnościowymi triggerami na krawędzi obudowy, które mają ułatwiać rozgrywkę i obsługę multimediów. Takie rozwiązanie stosuje też w swoich flagowcach firma Redmagic, najbardziej znana w tym segmencie.

Smartfon Infinix GT 30 5G+ wyposażono w duży, 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1224 x 2720 pikseli, odświeżaniu 144 Hz i szczytowej jasności do 4500 nitów. Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 7i, pod którym znalazł się czytnik linii papilarnych.

Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7400 wspierany przez 8 GB RAM LPDDR5X oraz do 256 GB pamięci UFS 2.2. Nie jest to połączenie gwarantujące kosmiczne szybkości, bo w AnTuTu telefon wyciąga ok. 780 tys. punktów, jednak w praktyce będzie można całkiem nieźle pograć, choć nie zawsze na maksymalnym poziomie grafiki. Wydajność w grach ma podkreślać certyfikacja 90 fps w Battlegrounds Mobile, a za kulturę pracy odpowiada 6-warstwowa komora parowa. 

Sekcję foto tworzą tylne aparaty 64 Mpix (Sony IMX682) i 8 Mpix oraz przedni 13 Mpix. Smartfon wyposażony jest też w akumulator 5500 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 15 z interfejsem XOS 15, a producent obiecuje dwa lata aktualizacji systemu Android i trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Infinix GT 30 5G+ dostępny będzie w trzech kolorach: niebieskim Cyber Blue, zielonym Pulse Green i białym Blade White. Smartfon debiutował na głównym rynku marki, w Indiach, gdzie jego ceny zaczynają się w przeliczeniu od około 800 zł. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy urządzenie wyruszy w podróż dookoła świata. 

Zródła zdjęć: Infinix