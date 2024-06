Adobe zdenerwowało użytkowników, teraz się tłumaczy

Zmiany w regulaminach nie są czymś nietypowym i zazwyczaj przechodzą niezauważone. Tym razem było inaczej. Adobe wywołał prawdziwą burzę wśród swoich użytkowników, którzy zrozumieli, że Adobe będzie miało prawa do wszystkiego, co robią z użyciem ich programów.

Treść zmian, została naniesiona na fragment licencji z lutego 2024. Adobe zastrzega sobie tam prawo do automatycznego i manualnego dostępu do treści tworzonych przez użytkowników. Adobe zachowuje dla siebie także możliwość wyłączenia takiej zgody, jednak "w pewnych okolicznościach nie ma to zastosowania". Chodzi o niektóre czynności z zastosowaniem AI.

W sieci zawrzało, bowiem firma Adobe dostarcza pakiet najważniejszych programów, biorąc pod uwagę pracę kreatywną. Korzystają z niego studenci na całym świecie, indywidualnie artyści oraz światowe marki. Cała sprawa nie zyskała by takiego rozgłosu, gdyby firma wcześniej poinformowała użytkownika głośno o zmianach i wyjaśniła dlaczego są niezbędne. W momencie, kiedy użytkownik otrzymał komunikat "akceptujesz, albo koniec pracy", to nie mogło przejść bez echa. Zawinił zatem przede wszystkim, błąd w komunikacji.

Adobe's new terms EXPLAINED and how to OPT OUT of Photoshop's uploading and analysis of your photos and art...and why you STILL CAN'T completely opt out.@Adobe has released a new "General Terms of Use" which you MUST AGREE or be locked out of using your software, which… pic.twitter.com/HScOvJqD3S