Chrome ma powody do świętowania. Padł nowy rekord

W marcu rozpoczęto nowy test porównawczy przeglądarek internetowych Speedometer 3.0. W projekcie wzięły udział takie firmy, jak: Google, Mozilla, Microsoft, Intel i Apple.

Testy tego typu pomagają producentom przeglądarek w optymalizacji i poprawie wydajności oprogramowania, a Google twierdzi, że działał w tej kwestii już od dłuższego czasu. Speedometer 3.0 został wydany w tym roku, jednak Google już od 2022 roku rozpoczął pracę nad poprawą wydajności. Jak widać, całkiem skutecznie. W ciągu prawie dwóch lat, nastąpił wzrost wydajności o 72% począwszy od wersji Chrome 101, do Chrome 127.

- napisał na blogu Chromium, Thomas Nattestad, menedżer produktu Chrome.

There’s fast, and then there’s Chrome fast.



We recently achieved the highest-ever score on Speedometer 3.0. Learn how our browser performance increased by 72% over the past two years: https://t.co/hUUBi1HGGW pic.twitter.com/QFRQRe5skR