Wiadomości

Action wycofuje trujący produkt. Temu i AliExpress nawet tego nie sprawdzają

Action wydało pilny komunikat. Jeśli masz ten produkt u siebie w domu, to czym prędzej zwróć go do sklepu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:29
Mowa tu o rękawicach do ćwiczeń PW Sports Q4Life, a dokładniej o produktach z partii 179035 i 179034. Te były w sprzedaży w Action od 1 stycznia 2025 roku do 10 listopada 2025 roku. Sieć podaje, że guma neoprenowa będąca z jednym surowców użytych do ich wytworzenia zawiera około 1,1 g/kg WWA, co przekracza normy europejskie.

Toksyczne rękawice z Action

Jeśli masz te rękawice, to możesz je zwrócić w dowolnym sklepie Action, a otrzymasz zwrot zapłaconej za nie kwoty. I to niezależnie od ich stanu. Nie musisz nawet mieć paragonu. Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sytuacji.

Owszem, produkt ten okazał się toksyczny. Oznacza to jednak, że została przeprowadzona jego kontrola, która wykazała nieprawidłowości. W przypadku produktów z Temu, AliExpress lub podobnych źródeł możliwość kontroli jakości budzi pewne wątpliwości. Zapytaliśmy UOKiK o to, czy i jak przebiegają kontrole w przypadku tych źródeł. Wrócimy z tym tematem, kiedy tylko otrzymamy odpowiedź. 

Image
telepolis
Action Action wycofuje produkt Toksyczne rękawice z Action
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Action