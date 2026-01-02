Action wycofuje trujący produkt. Temu i AliExpress nawet tego nie sprawdzają

Mowa tu o rękawicach do ćwiczeń PW Sports Q4Life, a dokładniej o produktach z partii 179035 i 179034. Te były w sprzedaży w Action od 1 stycznia 2025 roku do 10 listopada 2025 roku. Sieć podaje, że guma neoprenowa będąca z jednym surowców użytych do ich wytworzenia zawiera około 1,1 g/kg WWA, co przekracza normy europejskie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Toksyczne rękawice z Action

Jeśli masz te rękawice, to możesz je zwrócić w dowolnym sklepie Action, a otrzymasz zwrot zapłaconej za nie kwoty. I to niezależnie od ich stanu. Nie musisz nawet mieć paragonu. Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sytuacji.