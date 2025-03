Intel z kolejnymi zmianami. Odchodzi szefowa ds. rozwoju technologii

Intel poinformował o planach przejścia na emeryturę Dr Ann Kelleher , wiceprezes wykonawczej odpowiedzialnej za opracowywanie technologii produkcyjnych od 2020 roku. Kelleher, po ponad 30 latach pracy w firmie, zakończy swoją karierę jeszcze w tym roku. Przez najbliższe miesiące będzie pełniła funkcję doradcy, co ma ułatwić przekazanie obowiązków.

Litografia Intel A18 pozostaje niezagrożona

Chandrasekaran przeszedł do Niebieskich z firmy Micron, gdzie zarządzał m.in. globalnym rozwojem technologii oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. W Intelu ma on zintegrować zespoły technologiczne i produkcyjne w jeden sprawnie działający organizm, co ma pomóc przyspieszyć wdrożenia nowych litografii oraz zmniejszyć liczbę defektów (czyli zwiększyć uzysk). Czas pokaże czy podoła temu zadaniu.