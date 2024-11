Rząd zdecydował o cenach prądu w 2025. Idzie odwilż cenowa

Rząd zdecydował o cenach prądu w 2025 roku. Rząd planuje odejść od mrożenia cen energii elektrycznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy, który powoli przygotuje kraj na koniec mrożenia cen energii elektrycznej. Ustawa przewiduje, że maksymalna cena prądu zostanie utrzymana tylko dla gospodarstw domowych.

500 złotych za MWh tylko dla gospodarstw domowych

Górna granica cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana na poziomie 500 zł za MWh. Limit ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 roku. Bez interwencji ze strony rządu gospodarstwa domowe płaciłyby około 623 zł za MWh – tyle wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G, zatwierdzona do końca 2025 roku.

Limit zostaje, nie będzie za to dodatkowego wsparcia w postaci bonu energetycznego. Dalsze mrożenie maksymalnej ceny prądu dla gospodarstw domowych będzie kosztowało budżet około 5 miliardów złotych. Udało się zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie na 2025 rok.

Limit nie będzie obowiązywał dla pozostałych odbiorców, a więc między innymi firm, samorządów, szpitali, instytucji oświatowych i innych. Rząd spodziewa się, że ich sytuacja poprawi się w porównaniu do lat 2023-2024. Zamrożona cena ograniczy im możliwość korzystania z mechanizmów rynkowych, w tym negocjowania cen prądu indywidualnie. W skrajnych przypadkach może to mieć skutek odwrotny do zamierzonego – podmioty płaciłyby więcej, a nie mniej.

Co dalej z cenami prądu w Polsce?

Resort klimatu już pracuje nad systemowym rozwiązaniem, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Rząd zakłada, że od tej daty w Polsce nie będzie już potrzebne mrożenie energii. Ingerencja ze strony rządu nie będzie już pożądana, pod warunkiem że nie nastąpi kolejny kryzys na rynku energii elektrycznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podaje jeszcze żadnych informacji na temat nowego rozwiązania. Może chodzić o wsparcie zależne od wysokości dochodów, nie wyklucza się także zmian w taryfach.

