Sensacyjne znalezisko w Polsce. Tragedii zapobiegła krowa

W gminie Godkowo znaleziono groźny niewybuch. Tragedii udało się uniknąć dzięki krowie.

Polska to kraj o bogatej historii, więc nie powinno nikogo dziwić, że od czasu do czasu ludzie zupełnie przypadkiem natrafiają na artefakty, które przypominają o naszych burzliwych dziejach. Pół biedy, kiedy jest to moneta z czasów przedrozbiorowych albo sprzączka od XIX-wiecznego munduru. Gorzej, kiedy takie znalezisko może urwać nam rękę i sprawić, że poznamy funkcjonowanie zakładu pogrzebowego od środka.

A na taką pamiątkę z czasów dawno minionych trafił pewien rolnik z miejscowości Olkowo. W zasadzie to nawet nie on, tylko jego krowa, która na pastwisku trafiła na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Szczęśliwie obyło się ofiar. Niewybuch zgłoszono, a teren zabezpieczyła policja wraz z saperami z jednostki wojskowej w Braniewie.

Znalazłem niewybuch - co zrobić?

Warto pamiętać, że tego typu pamiątek z czasów II wojny światowej nadal można znaleźć na terytorium Polski sporo i mimo upływu lat nadal pozostają niebezpieczne. W związku z tym w razie znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go poruszać ani usuwać na własną rękę. Zamiast tego takie miejsce należy odpowiednio oznaczyć i natychmiast powiadomić o swoim odkryciu policję.

