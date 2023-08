Niezwykła czaszka znaleziona. To odkrycie może wywrócić podręczniki

Od dawna wiadomo już, że w trakcie ewolucji człowieka, powstał nie tylko człowiek rozumny (homo sapiens). Podczas swojej długiej historii, koegzystował on z innymi przedstawicielami rodzaju Homo, w tym z człowiekiem neandertalskim. Później na podstawie analizy DNA szczątków sprzed 41 tysięcy lat wyodrębniono również Człowieka z Denisowej Jaskinii. Tymczasem czaszka odnaleziona w Chinach nie pasuje do żadnego ze znanych przedstawicieli rodziny człowiekowatych.

W 2019 roku w chińskim Hualongdong międzynarodowy zespół naukowców odkrył skamieniałe szczątki czaszki i nóg praczłowieka, które zostały skatalogowane jako HLD 6. Teraz po latach badań udostępniono efekty pracy badaczy, które mogą zachwiać całą dotychczas zgromadzoną wiedzą przez paleoantropologów.

