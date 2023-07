Niezwykłe odkrycie w Chinach. Dinozaury miały nieoczekiwanego wroga

Czy ssaki polowały na dinozaury? Najnowsze odkrycie nie pozostawia złudzeń.

Podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, dla której czasy dinozaurów i ssaków to dwie zupełnie odrębne epoki w historii naszej planety. Tymczasem warto pamiętać, że był okres, kiedy obie te grupy występowały obok siebie, a ich wzajemne interakcje miewały dość nieoczekiwane konsekwencje.

Najlepszym przykładem tego ostatniego jest nowe odkrycie, którego dokonał zespół złożony z kanadyjskich i chińskich naukowców. Znaleźli oni w 2012 roku niecodzienną skamielinę na terenie chińskiej prowincji Liaoning. Jej analiza doprowadziła do intrygujących wniosków.

Ssaki także polowały na dinozaury

Datowane na 125 milionów lat znalezisko to szczątki dwóch zwierząt: ssaka Repenomamus robustus oraz roślinożernego dinozaura z rodziny psitakozaurów. Co ciekawe, obydwa zwierzęta zostały zamrożone w czasie podczas walki i to ten drugi występuje tutaj w roli ofiary.

To pierwszy raz, kiedy naukowcom udało się znaleźć dowód na to, że inne gatunki polowały na dinozaury w okresie kredy. Dotychczas dominujący pogląd sugerował, że nie miały one żadnych naturalnych wrogów. Nowe odkrycie zmusza naukowców do rewizji naszych dotychczasowych poglądów na temat interakcji między dinozaurami i innymi zwierzętami.

