Naukowy fenomen. Koniec Afryki jaką znamy

Naukowcy dokonali ważnego odkrycia dotyczącego ruchów tektonicznych rozrywających Afrykę. Zgromadzone dane pozwalają lepiej zrozumieć proces rozpadania się kontynentów.

Już niedługo Afryka może rozlecieć się na dwa nowe kontynenty. To znaczy, "niedługo" w sensie geologicznym, bo zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze wiele milionów lat. Ale pierwsze efekty tego procesu możemy obserwować już dzisiaj, chociażby pod postacią Wielkich Rowów Afrykańskich, które w przyszłości staną się linią podziału między dwiema masami lądu. To właśnie obserwacje tej formacji dały naukowcom nowy wgląd w procesy geologiczne prowadzące do rozpadu kontynentów.

Pierwszym zwiastunem nadchodzącego rozpadu kontynentu jest pojawienie się rowu tektonicznego, wzdłuż którego dochodzi do deformacji powierzchni Ziemi. Normalnie tego typu deformacje układają się prostopadle do ryftu, jednak w przypadku Wielkich Rowów Afrykańskich jest trochę inaczej. Obok deformacji biegnących prostopadle do rowu, ze wschodu na zachód, doszukano się także podobnych formacji biegnących do niego równolegle, z północy na południe.

Takie zjawisko nie ma miejsca nigdzie indziej na świecie i do tej pory naukowcom nie udało się ustalić, co sprawia, że Wielkie Rowy Afrykańskie zachowują się inaczej od pozostałych formacji tego typu. Aż do teraz.

Pióropusze magmowe i ich rola w rozpadzie kontynentów

Grupa amerykańskich naukowców wykorzystała technologię GPS w połączeniu z dokładnymi pomiarami tektonicznymi oraz zaawansowanych symulacji komputerowych, by dokładnie przeanalizować nietypowe zachowanie litosfery we Wschodniej Afryce. W ten sposób doszli do wniosku, że ich źródłem jest obecność superpióropusza płaszcza (LLSVP), czyli pionowego strumienia gorącej magmy znajdującego się tuż pod powierzchnią Ziemi.

Upraszczając, nietypowe formacje mają być efektem przesuwania się litosfery ponad pióropuszem płaszcza. Zebrana pod powierzchnią magma "przywiera" do osłabionej ruchami tektonicznymi skorupy, prowadząc do jej dodatkowego rozrywania. Tłumaczy to występowanie we Wschodniej Afryce niecodziennych struktur, pozornie niezwiązanych z istnieniem samego rowu tektonicznego.

Istnienie pióropuszy magmowych nie jest dla naukowców niczym nowym, jednak ostatnie odkrycia pozwalają lepiej zrozumieć zarówno ich wpływ na powierzchnię planety oraz rolę, jaką odgrywają w procesie rozpadu kontynentów.

