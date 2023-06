Fenomen we Francji. To odcisk palca, ale bardzo szczególny

We Francji znaleziono ryciny sprzed 57 tysięcy lat utrwalone w skalistym materiale. Ślady odkryte w jaskini nie są jednak dziełem Homo Sapiens.

W jaskini La Roche-Cotard w Centre-Val de Loire w północno-środkowej Francji znaleziono intrygujące odciski palców. Miejsce to służyło prehistorycznym ludziom do organizowania spotkań, następnie zostało porzucone na tysiące lat z powodu lodowych osadów, by zostać ponownie odkryte w XIX wieku i wykopane w XX wieku.

Naukowcy z University of Tours we Francji wykorzystali datowanie metodą optycznie stymulowanej luminescencji i odkryli, że odciski powstały prawdopodobnie około 57 000 lat temu. Pozwoliło to stwierdzić, że nie wykonał ich Homo sapiens, ponieważ nie żył wtedy w tej części Europy.

Znalezione odciski nie są najstarszymi obrazami, jakie znaleziono. W Cueva de Ardales w południowej Hiszpanii odkryto malowane stalagmity sprzed 65 000 lat. Naukowcy uważają, że zostały one wykonane przez neandertalczyków, a nie Homo sapiens. Dzieła z La Roche-Cotard zostały prawdopodobnie stworzone przez tego samego przedstawiciela człowieka.

Znaki składają się z rowków w kształcie podłużnych pociągnięć palcami, odcisków oraz falistych kształtów, wykonanych na miękkim osadzie ściany jaskini. Naukowcy uważają, że te proste formy nie były efektem przypadku. Po przeanalizowaniu kształtu i ułożenia śladów na ścianach, zespół stwierdził, że są one uporządkowane i celowo stworzone.

Dawniej neandertalczyków uważano za bardzo prymitywny gatunek. Pogląd ten zaczyna się zmieniać pod wpływem dowodów obrazujących, że były to niezwykle inteligentne stworzenia. Tworzyli dzieła sztuki, dbali się o najsłabszych i rozwijali bogatą jak na tamte czasy kulturę. Uważa się, że potrafili oni komunikować się za pomocą prostych symboli i myśleć abstrakcyjnie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: journals.plos.org, Kristina Thomsen, Shutterstock

Źródło tekstu: IFL Science, oprac. własne