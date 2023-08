Niecodzienne zderzenie epok. Archeolodzy kopią na terenie kosmodromu

Do dość niecodziennej sytuacji doszło podczas prac na terenie kosmodromu SaxaVord w Wielkiej Brytanii. Odkryto tam artefakty z epoki brązu.

Ciężko o bardziej wyraziste zderzenie epok niż to, które w ostatnim czasie nastąpiło na Wyspach Szetlandzkich, będących odrębną jednostką administracyjną Wielkiej Brytanii. Podczas postępujących prac nad rozbudową kosmodromu SaxaVord wykopano artefakty pochodzące z epoki brązu.

Szykując się do pierwszego startu, odkryli skarby przeszłości

Kosmodrom SaxaVord na Wyspach Szetlandzkich czeka na pierwszy start rakiety, który według planów odbędzie się jeszcze w tym roku. Tymczasem na terenie obiektu dokonano ciekawego znaleziska. Odkopano błyszczący kawałek kwarcu i sporych rozmiarów granitowe kamienie oraz nadpalone kości, co wskazuje na to, że może być to miejsce kremacji. Wstępne szacunki wskazują, że odkryte artefakty i szczątki pochodzą z okresu między 2200 a 1800 rokiem przed naszą erą.

Wykopaliskami zajęła się organizacja AOC Archeology. Jej przedstawicielka Katie O'Cornell powiedziała w rozmowie z portalem BBC, że liczba i gęstość dołów kremacyjnych wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z cmentarzem. Jednak jak sama wspomniała, jest to dopiero początek wykopalisk w tym miejscu. Same władze SaxaVord odniosły się entuzjastycznie do odkrycia i zapowiedziały, że będą wspierać działania badaczy w odkryciu historii tego miejsca.

Źródło zdjęć: AOC Archeology

Źródło tekstu: BBC News