Ceny prądu w 2025 roku: Ustawa na ostatniej prostej

Ceny prądu w 2025 roku są już niemal pewne. Nowela ustawy przeszła przez Senat i trafiła na biurko głowy państwa.

Ceny energii elektrycznej w 2025 roku

Nowela ustaw regulujących ceny energii elektrycznej ustala cenę prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 złotych za MWh. Ponadto do połowy 2025 roku wielu odbiorców będzie zwolnionych z opłaty mocowej. Dotyczy to korzystających z punktów poboru o napięciu do 1 kV i pobierających prąd na własny użytek – w większości gospodarstw domowych.

Podmioty wrażliwe i jednostki samorządu również otrzymają wsparcie – do końca marca 2025 roku cena prądu dla nich nie przekroczy 693 zł za MWh netto. W kolejnych miesiącach cena energii dla tych odbiorców zostanie „odmrożona”. Nie będzie już ograniczenia dla firm.

Nowela przeszła bez poprawek. Za podjęciem uchwały głosowało 92 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. By uzyskała moc prawną, brakuje tylko podpisu Andrzeja Dudy. Cała interwencja będzie kosztowała państwo nieco ponad 5,6 miliarda złotych.

