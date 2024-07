Poczta Polska z kolejną ważną zmianą. Nowość już dostępna dla klientów

Poczta Polska już od jakiegoś czasu zapowiada, że ma zamiar przejść prawdziwą rewolucję i stać się dochodową firmą logistyczno-cyfrową. Jak widać, to nie tylko słowa rzucone na wiatr, właśnie ruszyła z kolejnym projektem.

Poczta Polska nie próżnuje, ale też rusza do przodu z nową technologią. Właśnie nastąpiło wdrożenie kolejnej zmiany, dotyczącej rozwiązań internetowych. Poczta właśnie uruchomiła nową odsłonę sklepu internetowego, pod adresem sklep.poczta-polska.pl. Co do oferty sklepu, to jak się można było spodziewać, patrząc na ladę w kolejce do okienka w placówce stacjonarnej, zdecydowanie należy do tych bogatych.

Dotychczas Poczta Polska prowadziła dwa sklepy internetowe: sklep filatelistyczny i sklep z artykułami do pakowania i wysyłki. Udostępniała także możliwość zamawiania prenumeraty prasy przez Internet. W nowym sklepie prócz unikalnych znaczków, kartonów, kopert, foliopaków i prasy można kupić także inne artykuły cieszące się zainteresowaniem klientów Poczty Polskiej. Są wśród nich artykuły szkolne, biurowe, dla dzieci, z kategorii uroda, galanteria oraz produkty dla domu i ogrodu, upominki i gadżety. Każdy produkt opatrzony jest zdjęciem i czytelnym opisem, które ułatwią podjęcie decyzji o zakupie.

- czytamy w komunikacie wydanym przez Pocztę Polską.

Co to są te "inne" produkty?

To prawdziwie bogaty asortyment, dzięki któremu poczujemy się jakbyśmy robili zakupy na platformie podobnej do Allegro. Znajdziemy tam pluszaki, kremy pod oczy ze świetlikiem, termofory, a nawet płyny do czyszczenia nagrobków.

Co z cenami w e-sklepie Poczty Polskiej?

Podobno, są one porównywalne z tymi w innych sklepach internetowych. Za zamówienie można płacić Blikiem, kartą płatniczą oraz za pomocą Google Pay i Apple Pay.

No i najważniejsze, nie musimy martwić się o wysyłkę.

Nowe systemy i rozwiązania magazynowe przyspieszą zamówienie. Osoby, które korzystają z Pocztex Mobile, mogą śledzić przesyłkę na ekranie swojego smartfona.

- zapewnia Poczta Polska.

