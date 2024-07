Rewolucja w Poczcie Polskiej. Będzie dochodową firmą

e-Poczta Polska stanie się nowoczesną i dochodową firmą? Okazuje się, że zmiany są nieuniknione i planowane już od dłuższego czasu. Chciałoby się powiedzieć - w końcu.

Poczta stanie się e-Pocztą Polską?

Pocztę Polską czeka transformacja, to już nieuniknione. Powstał na to cały plan, którego przyjęcie ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. A jest na co czekać. Zmiany mają być spektakularne. Poczta Polska ma zostać przekształcona w nowoczesną i dochodową firmę logistyczno-cyfrową. Konkurenci mogą czuć się zaniepokojeni, bo wszystko wskazuje na to, że w końcu idą konkretne zmiany. Chciałoby się powiedzieć - nareszcie.

Aktualnie Poczta jest niedostosowana do potrzeb rynkowych klientów oraz do sprostania konkurencji. Konieczne jest zatem przeprowadzenie szeregu działań w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej - transformacja z nierentownej firmy listowej na dochodową firmę logistyczno-cyfrową. Przyjęcie tego planu jest zakładane w perspektywie najbliższych tygodni.

- czytamy w komunikacie MAP (Ministerstwo Aktywów Państwowych).

We wszystkich zmianach przewidziany jest udział istniejącej sieci placówek, które znajdują się w 4,6 tysiącach lokalizacji.

Idą zmiany na lepsze

Niektóre działania już zostały rozpoczęte, ruszył też proces przygotowywania projektów, poprawiających konkurencyjność na rynku paczkowo-kurierskim.

Spółka zakłada, że spadające przychody z usług listowych mają być stopniowo zastępowane przychodami z usług KEP, logistycznych oraz sprzedaży detalicznej.

- tłumaczy MAP.

Zobacz: Święto lasu. Poczta Polska wreszcie zrobi coś natychmiast

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PAP