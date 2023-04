PKP Intercity gotowe na majówkę. Jest lista nowych połączeń

PKP Intercity przygotowuje się do majówki. Pojawi się więcej pociągów, a istniejące połączenia będzie miały więcej wagonów, by każdy klient był w stanie dojechać tam, gdzie potrzebuje.

Majówka jest już tuż za rogiem i wielu Polaków spędzi ten czas poza aktualnym miejscem zamieszkania, odwiedzając rodzinę lub wynajmując nocleg. PKP Intercity przewiduje, że wielu z nich będzie chciało podróżować właśnie pociągiem, dlatego też dokłada połączenia i zwiększa liczbę wagonów, by każdy mógł dostać się tam, gdzie potrzebuje.

PKP Intercity dodatkowe połączenia:

PKP udostępniło listę dodatkowych połączeń w trakcie trwania majówki:

IC 7550 Bałtyk – BIS – rel. Poznań – Gdynia; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6 i 7 maja;

IC 5750 Bałtyk – BIS – rel. Gdynia – Poznań; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6, 7 maja;

IC 65161 Heweliusz – BIS – rel. Wrocław – Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 56160 Heweliusz – BIS – rel. Gdynia – Wrocław; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

IC 15159 Żeromski – BIS – rel. Warszawa – Olsztyn; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 51158 Żeromski – BIS – rel. Olsztyn – Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

IC 1517 Pobrzeże – BIS – rel. Warszawa – Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 5116 Pobrzeże – BIS – rel. Gdynia – Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja.

Dodatkowo 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT, na którego pokładzie będzie klimatyzacja i udogodnienie dla podróżnych z niepełnosprawnościami, rowerzystów czy rodzin dziećmi. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie – do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz kursującego pomiędzy Łodzią Fabryczną a Krakowem.

Oprócz nowych połączeń pojawią się też wszelkiego rodzaju zniżki. By skorzystać z oferty "Taniej z Bliskimi" wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób – wszyscy jej członkowie otrzymują wtedy 30% zniżki od bazowych cen biletów. Co istotne, oferta łączy się z ulgami ustawowymi i obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC w relacjach krajowych. Warto pamiętać, że bilety należy kupić najpóźniej 1 dzień przed wyjazdem.

Zobacz: Pocztex wprowadza nadawanie przesyłek bez wydruku etykiety

Zobacz: Gość na Marsie. NASA wykonała epokowe zdjęcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne