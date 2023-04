Pocztex wprowadza nadawanie przesyłek bez wydruku etykiety

Poczta Polska wprowadza nowe udogodnienie dla klientów. Można już wysyłać przesyłki Pocztex bez konieczności drukowania etykiet nadawczych oraz odwiedzania placówek pocztowych. Nadania bezetykietowe możliwe są w sklepach Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, Arhelan czy w Delikatesach Centrum.

Od kilku miesięcy klienci korzystający z kurierskiej usługi Poczty Polskiej mogą wysyłać paczki Pocztex w sklepach Żabka i w marketach sieci Eurocash. Teraz dochodzi do tego nowa usługa – możliwość nadań bezetykietowych.

Oznacza to,że przesyłki Pocztex można już wysyłać bez konieczności drukowania etykiety. Dzięki dużej sieci Pocztex PUNKT-ów paczkę można nadać w pobliżu pracy, domu czy na trasie codziennych podróży, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Nadania bezetykietowe to kolejny kamień milowy dla naszej sztandarowej usługi kurierskiej Pocztex. Wcześniej do wysłania przesyłki potrzebowaliśmy drukarki, nożyczek i taśmy. Komplikowało to i wydłużało proces przygotowywania paczki. Na szczęście te czasy odchodzą w zapomnienie

– zachwala nowość Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Jak to działa? Wystarczy napisać na paczce markerem lub flamastrem wygenerowany wcześniej na stronie www.pocztex.pl, unikatowy numer przesyłki Pocztex. Później przygotowaną w ten sposób paczkę wystarczy zanieść do jednego z wielu tysięcy sklepów, funkcjonujących w sieci Pocztex PUNKT i wygodnie wysłać do adresata.

Aktualnie sieć punktów Pocztex PUNKT tworzą, obok placówek pocztowych, punkty partnerskie, czyli sklepy sieci Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek oraz Arhelan.

Paczkę można można nadać o dowolnej porze dnia, w godzinach otwarcia wybranego sklepu. Duża część z nich czynna jest w godzinach 6–23. Odbiorca przesyłki nadanej do Pocztex PUNKT-u ma 7 dni na odbiór – od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia.

Źródło zdjęć: Poczta Polska, Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Źródło tekstu: Poczta Polska