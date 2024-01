Pierwszy człowiek ma w głowie implant Neuralink

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA — Food and Drug Administration) w zeszłym roku zezwoliła firmie Neuralink na przeprowadzenie testów na ludziach. Chwilę trzeba było na to poczekać, ale Elon Musk poinformował na X, że pierwszy człowiek ma już wszczepiony implant do mózgu.

Musk poinformował, że pierwszemu człowiekowi wszczepiono Neuralink. Początkowe wyniki mają być bardzo obiecujące. Wskazują one na dobre wykrywanie neuronów. Sam pacjent ma się podobno dobrze i rekonwalescencja idzie zgodnie z planem.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.