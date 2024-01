Akupunktura jednak działa? Zaskakujące wyniki badań

Akupunktura nadal nie jest uznawana za skuteczną metodę leczenia czegokolwiek. Najnowsze badania chińskich naukowców mogą zmienić ten pogląd.

Akupunktura może kojarzyć się ze wbijaniem igieł w losowe miejsca na ciele człowieka. W rzeczywistości jej celem jest udrożnienie kanałów energetycznych poprzez stymulację akupunktów, czyli konkretnych miejsc na skórze i tkance podskórnej. Metoda wywodzi się z Dalekiego Wschodu, a niektórzy wierzą, że w ten sposób można niwelować pewne dolegliwości np. problemy z prawidłowym krążeniem. Do tej pory lekarze i naukowcy sceptycznie podchodzili do akupunktury, lecz być może przyjdzie im zmienić zdanie ze względu na wyniki badań chińskich naukowców.

Akupunktura pomaga w opiece poudarowej?

Poudarowa afazja ruchowa bardzo często dotyka osoby, które doznały udaru. Właściwie co trzecia osoba po udarze jest zagrożona tą przypadłością. Polega ona na tym, że pacjent, który wcześniej prawidłowo potrafił mówić, w wyniku niedokrwienia mózgu traci tę umiejętność lub jest ona w jakiś sposób zaburzona. Czasem ten stan mija, jednak bardzo często osoby nawet rok po udarze mają problem z mową.

Naukowcy z First Teaching Hospital of Tainjin University na łamach czasopisma JAMA Network Open opublikowali wyniki badań, które mogą zrewolucjonizować schematy opieki poudarowej. Według nich kluczem do zwalczania afazji może być akupunktura. Naukowcy przeprowadzili badania na 231 osobach w wieku 45-75 lat (około 80% z nich to mężczyźni), które podzielono na dwie grupy. Jedna z nich brała udział w akupunkturze manualnej, a druga w pozorowanej. Ta druga polega na wbijaniu igieł w losowe miejsca.

Badania prowadzono przez sześć tygodni, co przełożyło się na 30 sesji po 30 minut każda. Eksperyment udowodnił, że pacjenci biorący udział w akupunkturze manualnej wykazują znacznie wyższy AQ, czyli współczynnik afazji. Im jest on wyższy, tym problemy z mową są mniejsze. Średni współczynnik afazji po sześciu tygodniach wynosił 69,66 dla grupy manualnej i 61,68 dla pozorowanej. Pacjenci trafili do programu ze średnią wartością AQ na poziomie 29,60.

Zobacz: Kujawsko-pomorskie. Odkryto miejsce rytualnego składania ofiar z ludzi

Zobacz: Chińczycy sklonowali małpę. Ma dwa lata i nadal żyje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: JAMA Network Open