Neonet ogłasza upadłość. Co dalej z siecią sklepów?

Sieć Neonet ogłosiła upadłość. Nie wiadomo, co z zamówieniami, które złożyli klienci sklepu.

Neonet to polska sieć sklepów z elektroniką, która została założona w 2003 roku we Wrocławiu. Przez te 20 lat rozrosła się do prawie 300 placówek na terenie całej Polski. Chociaż wydawało się, że wszystko działa tak, jak należy, to wczoraj (30 listopada) w Krajowy Rejestrze Zadłużonych pojawił się wniosek o ogłoszenie upadłości — informuje PurePC.

Neonet ogłasza upadłość

Jeszcze kilka miesięcy temu Andrzej Czarnecki, dyrektor rozwoju sieci Neonet, twierdził, że sieć otwiera rocznie 20-25 nowych sklepów. W rozmowie z serwisem retailnet przyznawał, że jednocześnie prowadzona jest relokacja niektórych obiektów do miejscy bardziej atrakcyjnych i optymalnych z punktu widzenia biznesowego.

To jednak nie wystarczyło. Sieć 28 listopada złożyła wniosek o upadłość, a 30 listopada został on wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Trudno na ten moment wyrokować, jak będą wyglądały dalsze losy firmy i przede wszystkim, co z zamówieniami, które złożyli klienci sieci.

Cóż za profesjonalizm ze strony @NEONET_SA, dzień przed premierą PlayStation Portal dają znać, że jednak nie uda im się zrealizować zamówienia złożonego 3 tygodnie temu, bo mają za mało sprzętu. A że konsoli już w sklepach nie ma w ogóle, zostaje mi granie na PS Vicie. — Marcin Kosman (@Kosowsky_) November 30, 2023

Niektórzy donoszą już o braku możliwości realizacji zamówień, ale to akurat dotyczy konsoli PlayStation Portal, która jest dość chodliwym sprzętem i prawdopodobnie była dostępna w Polsce w ograniczonej liczbie. Podejrzewam, że problem z zamówieniem mógłby się pojawić nawet bez ogłoszenia upadłości.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PurePC