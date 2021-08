MSI otwiera w Polsce oficjalny sklep internetowy. Na kupujących czekają promocje

Firma MSI otworzyła swój oficjalny sklep internetowy w Polsce. Dostępne w nim będą wszystkie produkty tego producenta, a na początek na kupujących czekają atrakcyjne promocje.

Pierwsza promocja z okazji otwarcia sklepu internetowego MSI już się rozpoczęła i potrwa do końca sierpnia tego roku lub do wyczerpania zapasów. Wszyscy, którzy zdecydują się na zakupy w sklepie o minimalnej wartości 150 złotych, mogą liczyć na gratisy w postaci gadżetów MSI. Producent przygotował cztery poziomy:

Poziom 1 – zakupy za min. 150 zł – brelok w formie smoczej maskotki MSI,

– brelok w formie smoczej maskotki MSI, Poziom 2 – zakupy za min. 550 zł – brelok w formie smoczej maskotki MSI oraz czapka z daszkiem MSI,

– brelok w formie smoczej maskotki MSI oraz czapka z daszkiem MSI, Poziom 3 – zakupy za min. 950 zł – brelok w formie smoczej maskotki MSI, czapka z daszkiem MSI i duża maskotka smoka MSI,

– brelok w formie smoczej maskotki MSI, czapka z daszkiem MSI i duża maskotka smoka MSI, Poziom 4 – zakupy za min. 1700 zł – brelok w formie smoczej maskotki MSI, czapka z daszkiem MSI, duża maskotka smoka MSI i głośnik Bluetooth MSI Solo.

Poza gratisowymi gadżetami klienci mogą liczyć na rabaty. Osoby, które zdecydują się na zakup zestawu składającego się z wybranych modeli płyt głównych i chłodzenia wodnego otrzymają rabat w wysokości 180 złotych, a jeśli do koszyka trafi jeszcze wybrany zasilacz, to zniżka urośnie do 320 złotych. Promocją są objęte między innymi płyty główne MAG X570 TOMAHAWK WIFI i MEG Z490 ACE, chłodzenie MAG CORELIQUID 360R i MAG CORELIQUID 240R oraz zasilacze MPG A750GF i MPG A650GF.

MSI przygotowało również zestawy akcesoriów gamingowych w promocyjnych cenach:

kontroler MSI Force GC30 i słuchawki MSI DS502 – taniej o 120 zł ,

, klawiatura MSI Vigor GK50 Elite, myszka MSI Clutch GM08 i podkładka MSI AGILITY GD30 – taniej o 100 zł ,

, klawiatura MSI Vigor GK50 Elite, myszka MSI Clutch GM08 i podkładka MSI AGILITY GD70 – taniej o 140 zł ,

, słuchawki MSI DS502, stojak MSI HS01 i myszka Clutch GM11 – taniej o 100 zł.

Ze szczegółami promocji oraz regulaminem można się zapoznać na stronie pl-store.msi.com.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI