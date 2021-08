AMD radzi sobie najlepiej od 15 lat, ale to wciąż za mało

AMD uzyskało najlepsze wyniki na rynku procesorów od 2006 roku, czyli od 15 lat. To jednak wciąż za mało, aby mówić o pełnym sukcesie.

AMD ma powody do zadowolenia. Według najnowszego raportu w drugim kwartale 2021 roku Czerwoni poradzili sobie na rynku procesorów x86 najlepiej od 2006 roku, czyli aż od 15 lat. Firma może w tym momencie pochwalić się udziałem na poziomie 16,9 procent. To poprawa o 0,8 punktu procentowego z kwartału na kwartał oraz aż 7,3 punktu procentowego z roku na rok. To bez wątpienia bardzo dobry wynik, ale czy wystarczający, aby mówić o pełnym sukcesie?

AMD - jest dobrze, ale niewystarczająco

W tym momencie na rynku procesorów x86 są dwaj gracze - AMD oraz Intel. Dlatego też z jednej strony tak duże wzrosty i najlepszy wynik od 15 lat to powód do zadowolenia, ale z drugiej oznacza to, że rywal ma wyniki kilkukrotnie lepszy. Dokładnie 4,9 razy lepszy, bo przecież Intel w drugim kwartale odpowiadał aż za 83,1 procent rynku procesorów x86. Różnica między obiema firmami nadal jest ogromna i chociaż AMD należą się gratulacje, to jestem pewien, że Lisa Su nadal nie jest usatysfakcjonowana, bo nie powinna być.

Zresztą AMD, chociaż produkuje coraz lepsze procesory, które są w stanie konkurować z Intelem, to nie ma ostatnio najlepszej passy. Na ten moment kupno Ryzena, szczególnie w przypadku graczy, jest mało opłacalne. Intel jest w stanie zaoferować taką samą wydajność w niższej cenie. Weźmy na przykład procesory Intel Core i5-11600K oraz AMD Ryzen 5600X. Pod względem wydajności są do siebie bardzo zbliżone. W jednej grze lepiej wypada Intel, a w innej AMD. Rzecz w tym, że za Core i5 trzeba zapłacić 1100-1200 zł, a Ryzen 5 kosztuje 1300-1400 zł. Czerwoni stracili też przewagę jeśli chodzi o pamięci RAM, bowiem płyty główne z chipsetem Intel B560 też pozwalają na ich OC.

Podsumowując - dobra robota AMD, ale liczymy na więcej. Przede wszystkim czekamy na lepszą dostępność poszczególnych układów i idące za tym obniżki cen.

