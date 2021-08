W końcu dobre informacje - pamięci RAM będą tańsze

Kupno komputera to w tym momencie niemały wydatek. Jednak w tym tunelu beznadziejności i wysokich cen pojawiło się malutkie światełko. Niedługo pamięci RAM mogą być trochę tańsze.

Obniżki cen kart graficznych zapowiadały lepsze czasy dla graczy i wyznawców PC Master Race. Szybko okazało się jednak, że spadki były nie dość, że niewystarczające, to prawdopodobnie tylko chwilowe. Zewsząd dochodzą do nas informacje o kolejnych brakach i idących za tym podwyżkach. Niektórzy twierdzą, że ma być jeszcze gorzej, niż było 2-3 miesiące temu. Jednak w tej beznadziejności pojawia się bardzo mała nadzieja. Eksperci przewidują, że w najbliższych miesiącach spadną ceny pamięci DRAM, a co za tym idzie także modułów RAM.

Niższe ceny pamięci RAM?

Niestety, obniżki nie będą duże, bowiem wyniosą maksymalnie 5 procent. Pomimo tego to i tak dobra informacja, bo w ostatnich kwartałach ceny pamięci DRAM wzrosły w sumie o mniej więcej 40-45 procent. Samo już zatrzymanie trendu wzrostowego jest dobrą informacją. Zresztą już teraz da się dostrzec minimalne spadki cen modułów pamięci RAM, co w kolejnym kwartale ma się tylko pogłębić. Wpływ na to mają dwa czynniki. Po pierwsze, producenci mają duże zapasy pamięci DRAM i nie zamierzają kupować ich więcej, o ile ceny nie spadną. Po drugie, przez pandemiczne rozluźnienie spadło zainteresowaniem laptopami, które wiele osób kupowało z myślą o pracy zdalnej.

Firma analityczna TrendForce jednocześnie przewiduje, że spadną też ceny pamięci VRAM, wykorzystywanych w kartach graficznych. Należy jednak zaznaczyć, że przeświadczenie to bazuje na założeniu, iż będą spadać ceny najpopularniejszych kryptowalut, przede wszystkim Ethereum. Tymczasem, jak wiemy, w ostatnim czasie ponownie notują one wzrosty, co ma też przełożenie na ceny GPU. Jedno jest pewne - minie jeszcze wiele miesięcy nim sytuacja wróci do normalności i da się złożyć komputer w rozsądnej cenie. Dlatego lepiej uzbrójcie się w ogromne pokłady cierpliwości.

Zobacz: Nowe pamięci X-NAND obiecują pojemność QLC z prędkościami SLC

Zobacz: Wybuchające zasilacze Gigabyte. High-endowe modele są niebezpieczne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (LuiN)

Źródło tekstu: Hexus.net