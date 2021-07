MSI Sword i Katana GF - debiutują nowe laptopy dla graczy

MSI GF Katana i Sword to nowe modele laptopów gamingowych, które zasilą portfolio tajwańskiego producenta. Wyróżniać się mają dużą wydajnością, smukłą obudową oraz elementami inspirowanymi kulturą Japonii.

MSI odświeża swoje portfolio laptopów gamingowych. Najważniejszą nowością w ofercie producenta są dwa nowe modele laptopów, które już wkrótce zaczną pojawiać się w polskich sklepach: MSI Katana GF i MSI Sword.

Nowe laptopy tajwańskiego producenta to przede wszystkim wysoka wydajność. Sercem obydwu urządzeń ma być procesor Intel Core i7-11800H, natomiast w roli układu graficznego będziemy mogli wybierać wśród GeForce'ów RTX 3000, aż do RTX 3060 (Sword 15) i RTX 3078 (Katana GF66). Mają one pracować w parze z pamięcią DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. O niskie temperatury zadba ulepszone chłodzenie Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i aż sześcioma ciepłowodami, wyprowadzającymi ciepło na zewnątrz obudowy.

Obydwa laptopy dostępne będą z wyświetlaczami o przekątnej 15,6", rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 144 Hz. Nie zabrakło wsparcia dla nowoczesnych standardów łączności - w tym Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, a także rozbudowanego zestawu portów, obejmującego zarówno USB-C, pełnowymiarowe USB 3.2, a także RJ-45 i HDMI 2.0. Za zasilenie takiego zestawu ma odpowiadać zasilacz o mocy 180 W oraz wbudowany akumulator o pojemności 53,5 Wh.

Modele MSI Sword i GF Katana to nie jedyne nowości w ofercie MSI. W portfolio producenta pojawią się także m.in. nowe wersje modeli GS76 Stealth i GE76 Raider z procesorami Intel Core i9, a teraz wyświetlaczami o odświeżaniu nawet 360 Hz. Interesująco zapowiada się także model MSI Delta 15, należący do programu AMD Advantage.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: MSI, własne