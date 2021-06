MSI dowodzi, że laptopy dla graczy mogą być też ładne

„MSIology: Technologia spotyka się z Estetyką” - pod tym hasłem firma MSI zaprezentowała nowe laptopy dla graczy. Obok wysokiej wydajności marka postawiła też na estetykę.

MSI zaprezentowało całą gamę laptopów dla graczy, w których firma postawiła nie tylko na wydajność, ale również na estetyczny wygląd. Marka przekonuje, że wiele sprzętów kupujemy przecież oczami, więc skoro dwa modele będą oferować to samo, to oczywiste jest, że wybierzemy ten, który będzie nam się bardziej podobał.

MSI Katana/Sword GF

Laptopy z serii Katana oraz Sword GF powstały we współpracy z japońskim artystą Tsuyoshim Nagano, który pracował między innymi przy grach RPG - Romance of the Three Kingdoms oraz Nobunaga's Ambition. Modele Katana GF76 i GF66 wyróżniają się ciemną kolorystyką, podkreśloną przez czerwone podświetlenie pełnowymiarowej klawiatury. Z kolei Sword GF76 i Sword GF66 to propozycje dla osób, które szukają laptopów w kolorze białym. Specyfikacje obu serii są identyczne, więc różnią się one od siebie tylko designem.

MSI Pulse GL

Wyróżniającym się na tle konkurencji modele jest również MSI Pulse GL. Powstał on przy współpracy z Maartenem Verhoevenem, który jest mistrzem świata z 2018 roku w modelowaniu w programie Zbrush. Obudowa laptopa zdobiona jest laserowo grawerowanymi ornamentami. Nie brakuje też wydzielonej klawiatury numerycznej, która pozytywnie wpływa na wygodę użytkowania laptopa.

MSI GE Raider

Ciekawie prezentują się również modele z serii GE Raider. Wyróżniają się one nie tylko charakterystycznym paskiem RGB na przedniej krawędzi obudowy, ale też bardzo szybkimi ekranami. Wyświetlacz Full HD oferuje odświeżanie nawet do 360 Hz, a modele QHD do 240 Hz.

Oprócz tego MSI zaprezentowało też nowe laptopy z serii GP Leopard, GS Stealth, a także Creator Z16, Creator 17 oraz Creator M16, które powstały z myślą o twórcach, czyli między innymi osobach zajmujących się obróbką wideo, grafiką lub fotografią.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI