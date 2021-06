Razer Blade 14, czyli połączenie mocy AMD i NVIDII w gamingowym laptopie

Firma Razer w trakcie wirtualnych targów E3 2021 zaprezentowała nowego laptopa Razer Blade 14, który łączy w sobie moc AMD oraz NVIDII.

Razer Blade 14, na wirtualnych targach E3 2021, doczekał się prezentacji nowej wersji, która wykorzystuje najnowsze, mobilne podzespoły AMD oraz NVIDII. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5900HX o maksymalnym taktowaniu 4,6 GHz. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz jednym z układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060, 3070 lub 3080 powinien on gwarantować bardzo dobrą wydajność nawet w najnowszych grach. Co ciekawe, każdy z wymienionych GPU ma TGP ustawione na 100 W, więc różnice w mocy między nimi są prawdopodobnie mniejsze, niż wynikałoby to z czystej specyfikacji.

Razer Blade 14 z procesorem AMD

Laptop wyposażony jest w 14-calowy ekran. Do wyboru jest kilka różnych matryc. Podstawowa to 1080p o odświeżaniu 144 Hz i ze 100-procentowym pokryciem palety barw sRGB. Innym wyborem jest ekran 1440p z odświeżaniem 165 Hz oraz 100-procentową zgodnością z przestrzenią DCI-P3. Obie matryce to IPS, więc powinny charakteryzować się dobrymi kątami widzenia. Specyfikację uzupełnia między innymi szybki dysk SSD NVMe PCIe 3.0 o pojemności 1 TB. Razer przekonuje, że zastosowany akumulator pozwala nawet na 12 godzin pracy, a ładowanie odbywa się za pomocą adaptera o mocy 230 W.

Wrażenie, przynajmniej na papierze, robi też obudowa laptopa, która została wykonana z jednego bloku aluminium klasy T6, które wykorzystywane jest między innymi w lotnictwie. Komputer przenośny ma wymiary 319,7 × 220 × 16,8. Wyposażony jest między innymi w klawiaturę TKL z podświetleniem RGB. Jeśli chodzi o złącza, to laptop oferuje między innymi dwa USB-C 3.2 Gen2 z DP i ładowaniem 100 W, dwa USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1 oraz minijack 3,5 mm combo. Razer Blade 14 w nowej wersji trafił właśnie do sprzedaży w cenie zaczynającej się od 1799 dolarów.

