Xbox & Bethesda Games Showcase - wszystkie trailery z konferencji na E3 2021

Za nami jedna z najważniejszych konferencji z okazji E3 2021, czyli Xbox & Bethesda Games Showcase. W sumie zaprezentowano na niej kilkadziesiąt gier. Trailery ich wszystkich zebraliśmy w jednym miejscu!

W trakcie 90-minutowego pokazu Xbox & Bethesda Games Showcase zobaczyliśmy kilkadziesiąt gier. Część to produkcje zupełnie nowe, a część to już wcześniej zapowiedziane tytuły. Nie zmienia to faktu, że wydarzenie obfitowało w wielu głośnych gier, które w najbliższych miesiącach zadebiutują między innymi na konsolach Xbox, PC-tach oraz w zdecydowanej większości również w usłudze Xbox Game Pass. Oto trailery ich wszystkich!

Xbox & Bethesda Games Showcase - trailer gier na E3 2021

Starfield

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Back 4 Blood

Contraband

Sea of Thieves: A Pirate's Life

Yakuza: Like a Dragon

Battlefield 2042

Twelve Minutes

Psychonauts 2

Fallout 76: Steel Regin

Fallout 76: Expeditions

The Elder Scrolls Online

Party Animals

Hades

Somerville

Halo Infinite

Diablo II Resurrected

A Plague Tale: Requiem

Far Cry 6

Slime Rancher 2

Shredders

Atomic Heart

Replaced

Grounded: The Shroom and Doom

Among Us

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

The Ascent

Age of Empires IV

The Outer Worlds 2

Microsoft Flight Simulator

Forza Horizon 5

Redfall

