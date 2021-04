MSI GE66 Dragonshield – test nietypowego, ale potężnego laptopa dla graczy

Na testy trafił do mnie laptop MSI GE66 Dragonshield, który uwagę przykuwa nie tylko swoją specyfikacją, ale też nietypowym wyglądem. Czy w dobie brakujących kart graficznych to dobra alternatywa dla komputerów stacjonarnych?

Laptopy dla graczy, z powodu słabej dostępności kart graficznych, w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Pod względem wydajności nadal wypadają gorzej niż komputery stacjonarne, ale różnica systematycznie się zmniejsza i dzisiaj granie w 60 klatkach przy maksymalnych ustawieniach graficznych nie jest dla wielu komputerów przenośnych żadnym problemem. To solidne i przede wszystkim wydajne maszyny. Na papierze jedną z takich maszyn jest MSI GE66 Dragonshield, którego miałem okazję przetestować. W przypadku tego modelu uwagę przykuwa nie tylko specyfikacja, ale także nietypowy design.

Specyfikacja

MSI GE66 Dragonshield, jak niemal każdy laptop, dostępnych jest w różnych wersja wyposażenia. Producenci oferują tego typu modele z całą gamą procesorów, kart graficznych, pamięci RAM czy nawet ekranów. Do mnie na testy trafił wariant z potężnym, 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem Intel Core i9-10980HK o taktowaniu do 5,3 GHz w Turbo, 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz oraz kartą graficzną GeForce RTX 2070 Super. Jeśli chodzi o ekran, to producent zastosował tutaj 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 240 Hz. Na papierze mamy więc do czynienia z komputerem bardzo mocnym.

15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) i odświeżaniu 240 Hz

8-rdzeniowy procesor Intel Core i9-10980HK o taktowaniu 2,4 GHz (5,3 GHz w Boost), 65 W TDP

16 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Super z 8 GB pamięci VRAM GDDR6

Dysk SSD M.2 WD SN730 o pojemności 1 TB

Złącza: 1 × USB-C 3.2 Gen2, 1 × USB-C 3.2 Gen2x2, 1 × USB 3.2 Gen2, 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × RJ45, 1 × HDMI, 1 × mini-DisplayPort, czytnik kart SD, 1 × mini-jack combo

Bluetooth 5.1, WiFi 802.11ax (WiFi 6), akumulator 99,9 Wh

Podświetlana klawiatura RGB

System operacyjny Windows 10 Home

Wymiary: 358 × 267 × 23,4 mm

Masa: 2,38 kg (bez zasilacza)

Cena: około 9500 zł (w tej konfiguracji)

