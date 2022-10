Evnia to nowa marka gamingowa. Nie uwierzysz kto za nią stoi

Na rynek sprzętu dla graczy wchodzi nowa marka. Ma ona ambitny plan i spore zaplecze do jego spełnienia. Envia chce trafiać do każdego i wszędzie, bez względu na rasę, płeć czy zarobki i oferować przy tym najlepsze peryferia komputerowe.

W minionych dniach redakcja Telepolis miała przyjemność gościć w Paryżu (Francja). To właśnie tam zapowiedziana została oficjalnie nowa marka Evnia. Jej nazwa wywodzi się od greckiego "Εύνοια", czyli członów oznaczających "dobro" i "rozum". A ma oznaczać "inteligentny sposób myślenia".

Evnia to nowa i rozbudowana gamingowa marka Philipsa

Zdaniem Philipsa, firmy-matki, Evnia będzie dążyć do tego, by stać się najbardziej przyjazną marką w branży gier, wzbogacając ją o produkty, które oferują przyjemne doświadczenia w połączeniu ze stylem. Tym samym już na start szykowane jest sporo produktów w różnych grupach cenowych.

W ofercie Evnia znajdziemy od początku to w czym specjalizuje się Philips - monitory, ale również zestawy słuchawkowe, myszki oraz klawiatury dla graczy. Te zaś podzielono na serie 3000, 5000 oraz 7000 i 8000. Czyli po prostu segment niski, średni i wysoki różniący się cenami i możliwościami.

Trzeba przyznać, że pierwsze wrażenia były pozytywne. Specyfikacja produktów okazała się na najwyższym poziomie - przełączniki mechaniczne o długiej żywotności, sensor Pixart PMW3389, membrany 50 mm, matryce OLED. Design zaś nowoczesny, ale uniwersalny i zdecydowanie nie krzykliwy.

Sporą nowością w sprzętach Evnia jest podświetlenie Ambiglow, czyli wariacja znanego z telewizorów Philipsa systemu Ambilight. Innymi słowy wykorzystanie RGB LED w sprzęcie (umieszczonego również za monitorami) w celu zwiększenia immersji gracza w tytule, który jest aktualnie ogrywany.

Ważna dla Philipsa wydaje się też różnorodność. Dlatego pierwszym ambasadorem marki została "QueenArrow". Jest to wywodząca się z Kenii profesjonalna graczka znana m.in. ze swoich osiągnięć w grach Tekken i Mortal Kombat XL. Nacisk położono też na stosowanie w produktach materiałów z recyklingu.

Z ostatecznymi ocenami warto się jednak wstrzymać do czasu aż produkty Evnia trafią na rynek lub chociaż do nas na pierwsze testy. To ma zaś nastąpić w najbliższych miesiącach - w grudniu 2022 i styczniu 2023 roku. Już na wydarzeniu prasowym widać było jedną możliwą wadę - wysokie sugerowane ceny względem konkurencji o podobnej specyfikacji. Evnia planuje oferować monitory nawet za prawie 10 000 złotych.

