Philips 16B1P3302 – monitor, który zabierzesz w każdą podróż (test)

Philips ma w swojej ofercie monitor, który może się przydać każdemu podróżnikowi, szczególnie jeśli wyjazdy te związane są z pracą. Urządzenie oznaczone symbolem 16B1P3302 łatwo spakować do torby lub plecaka i używać wszędzie tam, gdzie chcemy zwiększyć wydajność swoich działań.

Wydajna praca przy komputerze wiąże się między innymi z koniecznością zapewnienia sobie odpowiednio dużej powierzchni roboczej wyświetlającej obraz. Zamiast przełączać się co chwilę między różnymi oknami, w których prezentowane są dane i informacje, nad którymi pracujemy, można się posiłkować dodatkowym monitorem i wyświetlać wszystkie te okna (lub chociaż ich część) jednocześnie obok siebie.

Jeśli pracujemy z domu czy biura, postawienie dodatkowego monitora na biurku nie jest żadnym problemem. Co innego w podróży, w którą zabieramy ze sobą co najwyżej laptop. Wtedy może się przydać dodatkowy ekran, który jest lekki i nie zajmie dużo miejsca w naszym bagażu. Takim urządzeniem może być przenośny monitor Philips 16B1P3302.

Przez ostatnie dwa tygodnie miałem przyjemność korzystać z tego sprzętu. Mogę sobie przypomnieć kilka sytuacji z niedalekiej przyszłości, gdy taki monitor by mi się bardzo przydał. A jak Philips 16B1P3302 sprawuje się na co dzień? Jakie są jego wady i zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja monitora:

Wymiary z podstawą: 359 x 232 x 119 mm, masa: 1,03 kg,

359 x 232 x 119 mm, 1,03 kg, Podstawa: ruchoma, pochylenie 0-90°,

ruchoma, pochylenie 0-90°, Wyświetlacz: IPS, system W-LED,

IPS, system W-LED, Powłoka ekranu: przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%,

przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%, Rozmiar panelu: 15,6 cala (39,6 cm), format 16:9,

15,6 cala (39,6 cm), format 16:9, Widoczna część ekranu: 344,16 x 193,59 mm,

344,16 x 193,59 mm, Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli @ 75 Hz (141 ppi),

1920 x 1080 pikseli @ 75 Hz (141 ppi), Czas reakcji (standardowy): 4 ms (szarości),

4 ms (szarości), Częstotliwość odświeżania: 48-75 Hz,

48-75 Hz, Jasność: 250 cd/m2,

250 cd/m2, Typowy współczynnik kontrastu: 700:1,

700:1, SmartContrast: 50000000:1,

50000000:1, Kąty widzenia: 170° przy C/R > 10,

170° przy C/R > 10, Kolory: 16,2 mln, 64% palety sRGB, 46% palety NTSC,

16,2 mln, 64% palety sRGB, 46% palety NTSC, Inne cechy: bez efektu migotania, funkcja poprawy obrazu SmartImage, tryb LowBlue, EasyRead,

bez efektu migotania, funkcja poprawy obrazu SmartImage, tryb LowBlue, EasyRead, Wejście sygnału: USB-C (DisplayPort 1.4 w trybie Alt i DisplayLink),

USB-C (DisplayPort 1.4 w trybie Alt i DisplayLink), HDCP: 1.4 (USB-C / DisplayLink), 2.2 (USB-C / DisplayLink),

1.4 (USB-C / DisplayLink), 2.2 (USB-C / DisplayLink), Wyjście audio: Jack 3,5 mm,

Jack 3,5 mm, Sygnał wejściowy synchronizacji: oddzielna synchronizacja,

oddzielna synchronizacja, Zasilanie: przez port USB-C, Power Delivery 3.0, 15 W (5 V / 3 A),

przez port USB-C, Power Delivery 3.0, 15 W (5 V / 3 A), Moc: 6,0 W (Tryb ECO), 5,8 W (tryb EnergyStar), 0,1 W (tryb gotowości i tryb wyłączenia), klasa energetyczna D,

6,0 W (Tryb ECO), 5,8 W (tryb EnergyStar), 0,1 W (tryb gotowości i tryb wyłączenia), klasa energetyczna D, Warunki eksploatacji: 10-40 °C, wilgotność względna 20-80%, wysokość do 3685 m n.p.m., średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty) 70000 godzin (bez podświetlenia).

10-40 °C, wilgotność względna 20-80%, wysokość do 3685 m n.p.m., średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty) 70000 godzin (bez podświetlenia). Cena: od około 1200 zł.

Zawartość pudełka

Monitor Philips 16B1P3302 w kolorze czarnym przyjechał do mnie w szarym kartonowym pudełku sprzedażowym. W opakowaniu znalazłem również przewód USB-C (z przejściówką z USB-C do USB-A) oraz filcowe etui na monitor. Zestaw został uzupełniony dodatkowe dokumenty, w tym instrukcję Quick start.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl