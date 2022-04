Test Philips 498P9Z: Jeden monitor by rządzić nimi wszystkimi

Zapraszamy na test wyjątkowego, 49-calowego monitora Philips 498P9Z. Jest to ultrapanoramiczna propozycja o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania oraz niskim czasie reakcji. Holendrzy próbują tym modelem zadowolić każdego użytkownika. To ambitny cel, ale czy możliwy do spełnienia?

Pandemia COVID-19 mocno zmieniła nasze życie. Chociaż obostrzenia w Polsce zostały znacząco poluzowane, to sporo osób nadal pracuje zdalnie, a część studentów wciąż nie wróciła na uczelnie. To postawiło przed domownikami nowe wyzwania. Nagle pojawiła się potrzeba posiadania wielu urządzeń zdolnych do uczestniczenia w prezentacjach i wideokonferencjach.



Praca w domu to jednak nie tylko pakiet biurowy i uczestnictwo w spotkaniach online. Sporo specjalistów również zaszyło się w swoich czterech ścianach. A nie każda firma wypożycza sprzęt, który był dostępny w biurze i czasami trzeba go kupić samemu. Dzisiaj pochylimy się nad kwestią monitorów, bowiem Philips uważa, że ma model idealny zarówno do grania, jak i pracowania. Jego rozmiar i rozdzielczość ma zastąpić dwa wyświetlacze.



Philips 498P9Z to zakrzywiony monitor ultrapanoramiczny. Mamy tutaj do czynienia z przekątną 49” w formacie 32:9. Zastosowana matryca to technologia VA i oferuje rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli, czyli tak zwane Double Quad HD. Nie można tego mylić z 5K, czyli 5120 x 2880 pikseli. Gubicie się w dziwnych nazwach i suchej teorii? Bardziej obrazowo – wspomniany Philips to zasadniczo dwa połączone monitory 27-calowe o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli każdy.

Tym samym dostępny obszar roboczy jest ogromny. Jakby tego było mało to Holendrzy serwują nam sporo innych smaczków – wysoka częstotliwość odświeżania do 165 Hz, względnie niski czas reakcji wynoszący 4 milisekundy (GtG), obsługa DisplayHDR 400 i wiele więcej. Pełna specyfikacja testowanego urządzenia prezentuje się następująco:

Rozmiar monitora (S x W x G): 119,4 x 56,8 x 30,3 cm

119,4 x 56,8 x 30,3 cm Przekątna ekranu: 49”

49” Format obrazu: 32:9

32:9 Zakrzywienie: Tak, 1800R

Tak, 1800R Typ matrycy: VA

VA Rozdzielczość obrazu: 5120 x 1440 px

5120 x 1440 px Zagęszczenie pikseli: 109 PPI

109 PPI Częstotliwość odświeżania: do 165 Hz

do 165 Hz Czas reakcji (GtG): 4 ms

4 ms Maksymalna jasność: do 550 cd/m²

do 550 cd/m² Typowy kontrast: 3000:1

3000:1 Wejścia wideo: 1x DisplayPort 1.4; 3x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4; 3x HDMI 2.0 Pozostałe złącza: 2x USB 3.2 typu B, 4x USB 3.2 typu A, złącze słuchawkowe

2x USB 3.2 typu B, 4x USB 3.2 typu A, złącze słuchawkowe Inne: KVM, Picture by Picture, Display HDR 400, wbudowane głośniki

KVM, Picture by Picture, Display HDR 400, wbudowane głośniki Cena: ok. 5099 zł

