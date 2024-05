To koniec pewnej epoki. Standard DDR3 odchodzi do lamusa

Po 17 latach obecności na rynku pora się powoli zacząć żegnać z pamięciami DDR3. Część dużych producentów kończy całkowicie z ich produkcją.

Standard pamięci DDR3 debiutował na rynku w 2007 roku. Od tego czasu w segmencie konsumenckim zdążyły pojawić się dwie kolejne, znacznie wydajniejsze i energooszczędniejsze generacje - DDR4 oraz DDR5. Stary RAM nadal ma jednak zastosowanie w prostszych i tańszych urządzeniach jak np. routery i switche.

Koreańczycy skupiają się na HBM3 dla akceleratorów AI

Wygląda jednak na to, że to koniec pewnej epoki. Dwóch z trzech największych producentów DRAM na świecie, firmy Samsung i SK hynix, poinformowało o zamknięciu swoich linii produkcyjnych DDR3. Dostawy kości pamięci starego typu z Korei Południowej mają się zakończyć w drugiej połowie tego roku.

Powód takiej sytuacji jest prosty - chęć zysku. Znacznie więcej można zarobić na popularniejszych w obecnych czasach rozwiązaniach jak pamięci DDR5 i HBM3. Na celowniku jest zwłaszcza drugi ze standardów w związku z szaleństwem dotyczącym sztucznej inteligencji i popytem na akceleratory AI.

Zapasy SK hynix dla pamięci HBM3 zostały podobno wyprzedane na cały 2024 i większość 2025 roku. Ma to doprowadzić do 5-10% podwyżek cen za kości. Koreańczycy chcą więc zrobić miejsce na nowe linie produkcyjne, które pozwolą na zwiększenie mocy przerobowych i spełnienie potrzeb rynku. Chociaż brak danych jak wygląda to u Samsunga, to należy zakładać, że mowa o identycznej sytuacji.

Oczywiście pamięci DDR3 nie znikną całkowicie z rynku. Jak na razie brak doniesień o tym by Micron czy Nanya ograniczali i/lub kończyli z ich produkcją. Jednak mniejsza podaż z pewnością doprowadzi do podwyżek cen. To zaś z czasem uśmierci ten standard na rzecz szerzej dostępnych kości jak DDR4.

