Lubisz małe komputery? SilverStone ma coś dla Ciebie

Składasz komputer SFF? Szukasz wydajnych i cichych wentylatorów typu slim? W takim razie SilverStone ma coś dla Ciebie! I to w wersji wersji z lub bez RGB LED.

Coraz większą popularnością cieszą się niewielkie zestawy komputerowe. Tym samym w sklepach przybywa podzespołów takich jak płyty główne Mini ITX, zasilacze SFX, krótkie karty graficzne czy obudowy SFF. Złożenie wydajnego PC, który nie będzie zajmował dużo miejsca jest dużo prostsze i tańsze niż kiedyś.

SilverStone kusi bardzo dobrą wydajnością i kulturą pracy

Dzisiaj skupimy się jednak na kwestiach chłodzenia. Firma SilverStone zaprezentowała bowiem swoje nowe wentylatory. Mowa o jednostkach typu Slim, które zmieszczą się w wąskich i niskich obudowach.

SilverStone Air Slimmer 140 to jak nazwa wskazuje wentylatory 140-milimetrowe o grubości 15 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia łożyskiem typu FDB oraz dziewięcioma specjalnie wyprofilowanymi łopatkami. Całość dopełniają gumowe podkładki antywibracyjne.

Opisywane "śmigła" pracują z prędkością do 1700 RPM, przy wydajności do 82 CFM, ciśnieniu do 2 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33 dB(A). Wbrew pozorom to bardzo dobre wartości jak na jednostki slim.

Wentylatory SilverStone Air Slimmer 140 trafiły już do sprzedaży za granicą. Do wyboru jest wersja z i bez podświetlenia RGB LED. Sugerowane ceny w Europie to kolejno 25 i 12 euro, czyli około 109 i 55 złotych. Chociaż na pierwszy rzut oka to sporo, to w praktyce mało jest na rynku alternatyw.

