AMD wprowadza tańsze procesory. Znamy ich ceny

Na rynek trafiają długo wyczekiwany modele AMD Ryzen 7 8700F oraz Ryzen 5 8400F. Stworzono je z myślą o osobach nie potrzebujących iGPU.

We wrześniu 2022 roku na rynku debiutowały procesory AMD Ryzen 7000 oraz dedykowane im płyty główne z nowym gniazdem AMD AM5. Od tamtej pory Czerwoni zdążyli pokazać kolejne serie takie jak Ryzen 7000X3D z pamięcią podręczną 3D V-Cache czy układy APU Ryzen 8000G.

Oba procesory posiadają dość niskie TDP 65 W

Dzisiaj do portfolio Amerykanów trafiają dwa nowe modele. Mowa o procesorach AMD Ryzen 7 8700F oraz Ryzen 5 8400F, o których plotkowało się od dłuższego czasu. Korzystają one z architektury AMD Zen 4, ale pozbawiono je zintegrowanych układów graficznych (iGPU), w zamian oferując niższe ceny.

AMD Ryzen 7 8700F to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor pracujący z taktowaniem bazowym 4,1 GHz i do 5,0 GHz w trybie Boost. Zaś AMD Ryzen 5 8400F to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy CPU z zegarami kolejno 4,2 i do 4,7 GHz. Obie jednostki są odblokowane (możliwość OC), a ich deklarowane TPD wynosi 65 W.

Warto podkreślić, że wyższy z modeli dostał jednostkę NPU. Jest to układ wyspecjalizowany w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją (AI). Tańszy model nie posiada takiej funkcjonalności.

AMD Ryzen 5 8400F oferuje od 1 do 14% wyższą wydajność niż Intel Core i5-13400F. Czerwoni co prawda chwalą się o 12 do 24% lepszą wydajnością Ryzen 7 8700F w zestawieniu z Core i5-1440F, ale nie ma to większego sensu. Są to jednostki o skrajnie różnej specyfikacji i cenie.

A skoro o cenach mowa to AMD Ryzen 7 8700F wyceniono na 269 dolarów, a AMD Ryzen 5 8400F na 169 dolarów. Po aktualnym kursie i z uwzględnieniem VATu mowa o kolejno o około 1299 i 829 złotych. Jest więc nieco taniej niż za modele z iGPU, ale szału nie ma. Jak na razie nie pojawiły się w polskich sklepach.

Zobacz: ASUS ROG Ally X. Poznaliśmy cenę nowej konsoli

Zobacz: Jedna z najlepszych gier wszech czasów trafi wreszcie na PC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne